València tiene casi 5.000 alcorques vacíos o árboles muertos

La situación del arbolado urbano en València continúa deteriorándose con el gobierno de María José Catalá. Los últimos datos facilitados por el Ayuntamiento al Grupo Municipal Compromís per València confirman que la ciudad ya acumula 4.923 alcorques sin árbol o con árboles muertos, una cifra que no ha dejado de crecer en los últimos años.

Los datos muestran una evolución claramente negativa. En solo un año, València ha pasado de 4.253 alcorques vacíos o con árboles muertos en 2024 a los 4.923 actuales, un incremento del 15,8 %. Incluso en relación con octubre de 2025, cuando ya se había alcanzado un récord negativo con 4.755 faltas de arbolado, la situación sigue empeorando con 168 alcorques más en apenas unos meses.

El concejal de la coalición valencianista, Sergi Campillo, ha denunciado que, en lugar de revertir el problema, «el gobierno municipal lo está agravando». Según ha explicado, «las cifras confirman que con Catalá València pierde árboles año tras año, mientras la reposición es claramente insuficiente».

Campillo ha recordado que estos datos llegan después de que la alcaldesa prometiera que no quedaría ningún alcorque vacío, una promesa que no solo no se ha cumplido, sino que ha derivado en una situación aún peor. «Lamentablemente, Catalá miente sin ningún pudor cada vez que habla de infraestructura verde. Cada mes que pasa con este gobierno, València tiene menos sombra y menos verde».