Un corte de pelo vecinal de protesta ante la puerta del Ayuntamiento de València
Tres asociaciones reclaman que el equipo de gobierno cuente más con su opinión en las decisiones urbanísticas
El pleno municipal ha empezado fuera del hemiciclo del Ayuntamiento de València con una protesta por parte de los representantes de hasta cuatro asociaciones vecinales: Campanar, Benimaclet (la asociación y los responsables de los Huertos Urbanos) y Tres Forques, que protestan por lo que consideran falta de participación en las decisiones urbanísticas.
Bajo el lema "Que no tomen el pelo" se ha escenificado incluso, literalmente, esa expresión, con una activista sentada junto a un supuesto peluquero. Los representantes del Grupo Municipal Compromís se han sumado a la protesta visitándolos. Consideran estos colectivos que "son nuestros barrios y las decisiones nos afectan directamente", razón por la que reclaman más vinculación de sus criterios en las tomas de decisiones.
La portavoz de Compromís Papi Robles ha remarcado que la coalición valencianista estará “siempre al lado del vecindario” y ha criticado que, mientras muchas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda o llegar a fin de mes, el gobierno de María José Catalá “no aporta medidas reales para hacer más accesible vivir en la ciudad”. “Estamos ya hartos de ver a la señora Catalá anunciar muchísimas cosas que se quedan en un bluff, que no llegan a ningún sitio, como hizo ayer con su mega anuncio sobre vivienda, en el que en ningún momento piensa en topar los precios del alquiler, en dar ayudas a las personas que están siendo expulsadas de esta ciudad y no está frenando el verdadero problema de la vivienda que tenemos en la ciudad de València”, ha explicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las Fallas se suspenden por segunda vez en una semana
- Suspensiones del día de San Vicente: se mantiene la Procesión pero no la 'mascletà
- La EMT pondrá 58 váteres fijos para sus conductores: se acabó el peregrinaje por los bares
- Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
- Cierran el hotel ilegal del histórico Edificio Roca en València
- València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
- El temporal engulle las playas del sur de València: el agua entra en las casas
- El Roig Arena estrena la presentación de la falla Convento Jerusalén