Un corte de pelo vecinal de protesta ante la puerta del Ayuntamiento de València

El pleno municipal ha empezado fuera del hemiciclo del Ayuntamiento de València con una protesta por parte de los representantes de hasta cuatro asociaciones vecinales: Campanar, Benimaclet (la asociación y los responsables de los Huertos Urbanos) y Tres Forques, que protestan por lo que consideran falta de participación en las decisiones urbanísticas.

Bajo el lema "Que no tomen el pelo" se ha escenificado incluso, literalmente, esa expresión, con una activista sentada junto a un supuesto peluquero. Los representantes del Grupo Municipal Compromís se han sumado a la protesta visitándolos. Consideran estos colectivos que "son nuestros barrios y las decisiones nos afectan directamente", razón por la que reclaman más vinculación de sus criterios en las tomas de decisiones.

La portavoz de Compromís Papi Robles ha remarcado que la coalición valencianista estará “siempre al lado del vecindario” y ha criticado que, mientras muchas familias tienen dificultades para acceder a una vivienda o llegar a fin de mes, el gobierno de María José Catalá “no aporta medidas reales para hacer más accesible vivir en la ciudad”. “Estamos ya hartos de ver a la señora Catalá anunciar muchísimas cosas que se quedan en un bluff, que no llegan a ningún sitio, como hizo ayer con su mega anuncio sobre vivienda, en el que en ningún momento piensa en topar los precios del alquiler, en dar ayudas a las personas que están siendo expulsadas de esta ciudad y no está frenando el verdadero problema de la vivienda que tenemos en la ciudad de València”, ha explicado.