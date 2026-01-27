De "El Metro es un desastre" y "lo más asqueroso" a un acuerdo para pedir inversiones en transporte público

"El Metro es un desastre" ha sido la sentencia de la portavoz de Compromís, Papi Robles, en una moción en la que reclamaban a la Generalitat la mejora de las deficiencias del transporte público, que tenía un texto alternativo en el que el gobierno autonómico quedaba más que suavizado y que acabó, tras un ardoroso debate, en una reclamación a todas las instituciones implicadas a mejorar el transporte público con raíles, tanto el ferrocarril como el suburbano.

Robles echó mano de mensajes de los usuarios. "Por ejemplo, Cristina: 'Llevo esperando veinte minutos y he llegado tarde al examen. Gracias, Metrovalencia, he suspendido'. Abel: 'Es el tercer día que llego tarde y mi jefe ya me ha dado un toque'. Amparo: 'Vamos como sardinas en lata. Antes iba lleno, pero ahora es tercermundista'"

Aseguró la líder de Compromís que "hay que reflexionar que las personas que viejan en el metro lo hacen con miedo de si llegará, si habrá una avería, si el reloj marca bien las horas... desde que el PP llegó a la Generalitat es todo así. Hay abandono de los vehículos y de las estaciones. Ni MetroValencia ni Cercanías ni la EMT dan servicio de calidad. Al PP le importa un bledo porque no los usan. Y si no los usas, no te interesa".

"Ejercicio de cinismo"

La moción alternativa del PP fue calificada como "un ejercicio de cinismo". Porque "dice que Cercanías está todo mal, claro" (por ser competencia de Gobierno de España) "pero instando a la Generalitat ponga en marcha, y cito textualmente, su ambicioso plan estratégico de la Generalitat. Esto es una risa. Claro, como va como un tiro, que vaya mejor".

Le lanzó el reto al equipo de gobierno: "Vale, nos sumamos a la queja por Cercanías. Pero entonces ¿Se atreve usted a reivindicar a la Generalitat? ¿O es que la sumisión a Mazón es ahora a Pérez Llorca?". Ante los gestos del concejal Jesús Carbonell le replicó que "No, no tiene gracia".

Elisa Valía, del PSOE habló de un "deterioro deliberado" de los servicios públicos "y van ás allá porque desarrollan un modelo de movilidad excluyente para el que no puede disponer de automóvil propio" y criticó "la falta de liderazgo metropolitano de la alcaldesa y la costubree de no incomodar a otros sectores del partido"

"Relato tremebundo"

¿Qué dijo Jesús Carbonell? El concejal de movilidad aseguró que habían pintado "un relato tremebundo, plagado de exageraciones, con incidencias coyunturales por la dana para pintar una situación que no se corresponde con la realidad y con la mala fe de decir que hay una degradación deliberada. Lo de 'fiable' no resiste los datos de explotación: ningún dato lo avala, por capacidad y puntualidad. Es una manipulación de la realidad".

Se centró en las críticas a Cercanías, incluyendo el mapa nacional. "Compromís y el PSOE plantean frecuencias y material cuando, por ejemplo, Renfe licitó en 2021 un concurso de 211 trenes y se van a entregar en 2026 y 2027 y que, por cierto, ninguno viene a València. FGV necesita estabilidad. ustedes tuvieron cautro directores generales. No les daba tiempo ni de dejar la maleta. La realidad es la de Cercanías. Habla de testimonios del metro. No lo discuto, pero me ahorro los de las familias de los muertos del accidente reciente. No se trata de hacer exposiciones lacrimógenas, pero la realidad es que al día siguiente, toda la red viariase vio afectada por recortes de velocidad".

"Es lo más asqueroso que ha dicho"

Se enfadó Papi Robles. "Es de lo más asqueroso que ha dicho" y tildó de "inadmisible" la "bazofia de vanagloriar a la Generalitat. Usted quiere hacer partidismo. Y voy a bajar el tono". Se puso como ejemplo porque "en 2019, el gobierno del Rialto ya reclamaba inversiones en Renfe al Gobierno de España. Estemos en gobierno o en oposición defenderemos siempre el transporte público".

Y como, en el debate, Carbonell sacó a relucir la gestión en la EMT, Valía la tildó de "un desastre, del que no se puede venir a sacar pecho". "Ustedes no reclamen nada a la Generalitat, que todo es culpa de Pedro Sánchez".

Estaba así de caliente el debate cuando los portavoces se lanzaron un reto: si usted apoya tal, nosotros afirmamos tal. Compromís jugaba a favor porque no tiene jurisdicción sobre ninguno de los dos gobiernos (estatal y autonómico) y podía jugar las dos barajas.

Y se tradujo, por unanimidad y tras unos minuto de consenso, en una moción unificada: instar e instar. Que luego lo que hagan los instados es otra historia.

Al Gobierno de España, un plan integral de Cercanías en la Comunitat Valenciana que sustituya el vigente. Y un plan inegral de Alta Velocidad con una auditoría operativa y de seguridad, con origen y destino en la Comunitat Valenciana. A Rene, a publicar informes de gestión de Cercanías como hace en Madrid y Barcelona. Y a la Generalitat Valenciana a poner en marcha el Plan Estratégico 2026-2030 de 850 millones de inversión, desarrollando un aumento de frecuencia y de vagones.