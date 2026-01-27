Catalá protege a la concejala de Vox acusada de delitos de odio

El pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado una moción de la concejala de Vox Cecilia Herrero, para la que la Fiscalía pide tres años por presuntos delitos de odio, por la que se insta a todos los grupos a dirimir por la vía política los conflictos políticos sin acudir a la vía judicial, como ha ocurrido en este caso, y todo ello apelando al derecho a la libertad de expresión y aunque se trate de "expresiones controvertidas o desafortunadas". Una vez más, el PP, que necesita a Vox para mantener la mayoría en el consistorio valenciano, ha salido en defensa de su socio de gobierno, sin tan siquiera intervenir en el pleno, como tampoco ha hecho la propia Herrero, para la que los grupos de la oposición piden la destitución inmediata.

En un principio, el pleno de hoy debía debatir hasta tres mociones sobre este asunto, dos de Compromís y Partido Socialista, y una de la propia Cecilia Herrero. Pero a última hora esta ha retirado su moción y la ha incorporado como alternativa a las presentadas por los grupos de la oposición, de manera que ya no tenía la obligación de intervenir en el pleno. Ha bastado con presentar su propuesta y recibir el apoyo silencioso del PP, como así ha sido. Se evitaba, así, el debate abierto sobre esta cuestión.

De hecho, solo han intervenido los portavoces de Compromís y el Partido Socialista. Y lo han hecho para cargar contra Cecilia Herrero y contra la propia alcaldesa, María José Catalá, por mantenerla en el gobierno.

La oposición carga contra Catalá

El portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha defendido que "la responsabilidad política no impide la responsabilidad penal". "Tengo todo el interés político por defender que una persona a la que le piden tres años de prisión por delitos de odio no pueda ser representante de la ciudadanía en el Ayuntamiento de València", ha dicho. "Puede ser que sus mensajes no sean delito, pero no los hace aceptables políticamente. Son cosas incompatibles con la convivencia. Generar odio hacia personas con otro color de piel es delito y no puede estar amparado por la libertad de expresión. Yo no tengo la libertad de agredir a alguien por la calle, porque la otra persona tiene derecho a no ser agredido. Y lo mismo pasa con esto", ha explicado Sanjuan.

A su juicio, muchas de las conductas de los concejales de Vox, como cuando el señor Badenas, compañero de Cecilia Herrero, culpaba a personas migrantes de un grave delito, lo que hacen es generar odio. Y pone como ejemplo del ICE (policía de fronteras americana que organiza redadas contra los inmigrantes). "Esto es legitimar un sistema que luego no pueden controlar. Todos seremos víctimas. Y nadie queremos vivir en esas sociedades. Por eso hay que eliminar del espacio público" a este tipo de personas, advierte.

Pero ganando 84.000 euros

Por su parte, Papi Robles, portavoz de Compromís, se ha referido a la retirada de la moción por parte de Cecilia Herrero para a continuación recordar la "derechita cobarde". "Ya sabemos por qué gana Cecilia Herrero 84.000 euros. A 160 euros cada palabrita de la moción", ha dicho.

"Ustedes han venido a justificar la homofobia y que en el debate caben todas las ideas que pasen por arrasar a todas las personas que sean diferentes. Y la señora Catalá lo avala. Pero no. Ser racista no se puede soportar ni en la sociedad ni en el ayuntamiento. Y ser xenófoba no se tolera, se expulsa", ha explicado Robles en alusión a Catalá, a la que le ha recordado, por cierto, que Vox les está "comiendo la tostada".

La portavoz de Compromís ha recordado algunos de los precedentes de los ediles de Vox Cecilia Herrero y su compañero Juanma Badenas, como por ejemplo la investigación de los "chanchullos" en València Activa o la "escapada romántica" de ambos apenas diez días después de la dana. Y lo ha hecho para asegurar que "son la vergüenza de la sociedad". "Y la alcaldesa, mientras tanto, que callen. Siiii. Calladitos. Calla , cobra y continúa. Y ella haciéndose fotos, mostrando la vara de mando que tanto le gusta y haciendo solo fachada", le ha afeado Papi Robles..

Pero a su juicio, esto no será siempre igual, "porque cuando no les gusten también irán a por usted. Y la historia dirá que la señora Catalá no solo lo permitió, sino que lo financió". Así pues, no ha dudado en afirmar que irán a la Fiscalía "tantas veces como haga falta, porque ya están superando los límites de la Justicia".

La moción alternativa

A las intervenciones de Compromís y Partido Socialista no han respondido ni el PP ni Vox. Simplemente, han dado cuenta de la moción alternativa y la han votado. En esa moción se muestra la preocupación del Ayuntamiento de València "por el uso del derecho penal en conflictos políticos entre miembros de la corporación", recordando advertencias de la asociación Jueces para la Democracia sobre la "instrumentalización de ciertos procedimientos por razones partidistas".

Así mismo, pide a todos los concejales que se comprometan a "actuar con responsabilidad institucional, evitando conductas y actuaciones que puedan vulnerar los derechos fundamentales de sus compañeros y compañeras", en alusión a la libertad de expresión.

Noticias relacionadas

Y terminan anunciando que se promoverán "espacios de mediación, diálogo y resolución interna de conflictos para prevenir la escalada de tensiones políticas y fortalecer la convivencia democrática dentro de la corporación".