Nueva concejala socialista en el Ayuntamiento de València: "Es una alegría"

Dolors López ha tomado posesión como nueva concejala del Ayuntamiento de València por el Partido Socialista en sustitución de María Pérez , que ha dejado su acta para incorporarse a una empresa privada. Se trata del segundo cambio en el grupo socialista municipal después de la salida de su portavoz, Sandra Gómez, para trasladarse al Parlamento Europeo. La sustituyó, en aquella ocasión, Borja Santamaría.

Al inicio del pleno en el que ha tomado posesión del cargo, Dolors López ha mostrado su "alegría" y su "sensación de responsabilidad" por incorporarse a la corporación de "una de las ciudades más grandes de España". "Cuando la sociedad acusa problemas graves vemos que la manera de poder afrontarlos es desde la transversalidad. Los municipios grandes con mayor razón, pues son lugares donde aterrizan las políticas de todo tipo. De forma que esa mirada que puede recoger todos los ángulos para resolver los problemas es desde donde podemos abordar de una forma positiva y preventiva esos graves problemas. Así que pienso que este es un buen lugar para hacer de esta sociedad un lugar más acogedor", ha dicho.