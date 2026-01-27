Olano dice ahora que "nadie ha hablado de un hotel de 30 alturas" en el Puerto

El proyectado hotel en la fachada marítima, en el interior del Puerto, el "Baluarte", se convirtió en un diálogo entre los concejales de Grandes Proyectos del Ayuntamiento, José Marí Olano, y el socialista Borja Santamaría. Y sirvió para que el primero dijera que "nadie ha hablado de un edificio de 30 alturas". Eso, un mes y una semana después de que María José Catalá anunciara el "Baluarte de la Marina", con esas plantas anunciadas. Un anuncio, por ello, cuanto menos sorprendente, como lo fue el hecho de que el edil saliera a la tribuna -pocos minutos después de haberlo hecho para defenderse de sus compatibilidades laborales- y que hizo ironizar al ponente, Borja Santamaría porque "le he hecho salir. Voy a tener que echar la Primitiva".

Se quejaba el concejal socialista de que "ignoran a los vecinos cuando dicen que quieren hacerles actores en el diseño de sus barrios. Y así presentan un macro hotel de 30 plantas, un sinsentido y un maltrato a los vecinos del Marítim. Es lo último que necesitan: plazas hoteleras y menos en un macro hotel. Saben que los únicos que ganan es el Puerto. Las asociaciones de vecinos se lo han dicho claro y por escrito: quieren un cambio de uso por otro terciario dotacional, amable e integrado. No tienen valor a decirles que van a hacer el hotel". Por lo que lanzó un aviso a navegantes marítimos: "el hotel se va a hacer y tendremos muchas plazas hoteleras, pero nos faltarán dotaciones"

Y salió Olano para legitimarse: "Los vecinos son los que votan. y los vecinos se expresan votando en las elecciones lo que les proponemos. Íbamos con un programa electoral. Yo me visto los programas, el nuestro y el de todos ustedes. De cambiar las condiciones de la parcela no ponía nada. Y nosotros hemos mantenido el Plan Especial. Ustedes, en ocho años, no propusieron reforma alguna". Y mientras mostraba la ficha urbanística, proclamaba que "lo importante es la volumetría, que da igual que sea a lo alto, a lo ancho o nada. Y ésta se ajusta a las condiciones del plan. En eso consiste la actividad arquitectónica y el Urbanismo. No es correcto decir que se va a construir un macro hotel. El plan prevé otros usos además del hotelero pero nadie que ha venido a plantear un interés.

"Hotel soviético"

Hasta echó mano de la Guerra Fría: que se había pintado lo más parecido a "un hotel soviético, de 28.000 metros cuadrados con 800 habitaciones para alojar a los miembros del Congreso de Partido" y ahí se descolgó con que "nadie ha dicho de 30 alturas. Para eso debería tener una planta de 30x30. Tiene sus ventajas: te dejan 6000 para un parque. Lo que se plantea es solo ejecutar el plan. Y a nosotros nos gusta".

Santamaría dio las gracias "por las clases de urbanismo" para reiterarle que "rompe la fachada marítima y el paisaje" y le reprochó que una cosa es ganar las elecciones y otra es "hacer una ciudad en colaboración con ellos. Porque las elecciones no son una carta blanca. Cada vez que se reúne con los vecinos se le hace largo. Como se le hacen largas las comisiones. Independientemente de lo que vaya o no vaya sobran habitaciones y faltan dotaciones en esta ciudad. Ni un hotel de dos plantas: es una aberración para el distrito. No las necesitamos. Lo que hace falta es una escoleta, bibliotecas, un centro cívico..."

"Lo suele pagar mi mujer"

Y Olano volvió a hablar de sí mismo: "Es verdad que no tengo paciencia, no es una cualidad de las que Dios me ha dado. Lo suele pagar mi mujer. Ni tampoco me ha adornado con la virtud de la brevedad" para preguntarle a Santamaría "¿Cuantas plantas rompen el paisaje? Díganme ustedes para saber hasta cuanto lo es. Una cifra debe haber, como el límite de velocidad o el de delito fiscal. Por saberlo. No: no tienen respuesta a esto". Y le reiteró que "nosotros tenemos un Plan Especial no lo queremos cambiar". Si precisar quien no dice la verdad: si él en el hemiciclo o la alcaldesa en la presentación del inmueble.