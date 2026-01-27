La oposición municipal no consigue arrancar ninguna información sobre las actividades de concejal Marí Olano

Había pocas esperanzas, por no decir ninguna, que la moción presentada en el pleno municipal por el PSOE y secundada por Compromís no ya p+usiera en apuros, sino que sirviera para conocer algo más sobre la actividad privada que tienen algunos concejales, especialmente José Marí Olano y José Gosálbez, y su posible conflicto de intereses. Por lo menos, apelando a las indicaciones de Síndic de Greuges. Algo sobre lo que vienen insistiendo desde hace tiempo, sin demasiado resultado por parte de la bancada del gobierno.

Javier Mateo apeló a que "la ciudadanía tiene derecho a saber las relaciones que hay en el equipo de gobierno. Porque no es admisible que ningún representante público oculte información relevante o utilice su puesto para lucrarse o beneficiar a terceros. Que no se esconda nada". Se refería a José Marí Olano y a José Gosálbez, diciendo de este último que "ocultó información y solo pidió información cuando se conoció que seguía ejerciendo pese a tener dedicación exclusiva".

"No solo es incumplir los que reclama el Síndic, sino que daña la credibilidad ciudadana. La transparencia no es una opción: es una obligación. Apelan al secreto profesional, pero eso es una excusa, un parapeto para impedir a la oposición el ejercicio de su labor. Es una cuestión moral". La secundó Luisa Notario, de Compromís, que habló de "respeto a las instituciones". Y sumó a la propia alcaldesa en este interrogatorio: "señora Catalá, ¿cuánto cobra usted como profesora de la VIU? La ciudadanía tiene derecho a saberlo".

Vox no habló y fue el portavoz del PP Juan Carlos Caballero quien aseguró que estas aseveraciones eran, son, "una cortina de humo. La transparencia se tiene cumpliendo la ley y que los intereses privados no afecten a lo público. No hay ninguna irregularidad. Ha habido abstenciones formales, incorporadas a los expedientes y reflejadas en las actas. Los controles han funcionado. Y el Síndic solo 'recomienda'. No habla de irregularidades y no habla de que se pueden vulnerar derechos fundamentales. Ya que los veo tan interesados, hablen de la transparencia de cuando eran gobierno. Entonces, el Síndic no era tan importante. Ustedes daban normalidad a al contratación a despachos vinculados al anterior alcalde. Si: el Síndic también les daba recomendaciones, pero nunca cambiaron el procedimiento. Ni les importaba la transparencia ni la exigían. No vamos a aceptar juicios políticos disfrazados de ética. La transparencia seguirá existiendo pero dentro de la ley, sin convertir este pleno en un tribunal moral".

Tras interrumpir a Mateo en su intervención, Marí Olano acabó tomando la palabra para asegurar que "en la Mesa de Contratación me he abstenido y también en todos los procedimientos" y del apelado Secreto Profesional, que "es un derecho que reconoce la ley a los abogados, que es una profesión muy noble. Y no, yo no tengo una Consultoría, que quien las tiene es el señor Zapatero". Para rematar diciendo que "si creen que he hecho algo mal, demándeme". Vox ni tomó la palabra en el debate.