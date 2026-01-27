Protección para el panel religioso de las naves de Guatla

El Pleno del Ayuntamiento de València ha aprobado este miércoles por unanimidad sacar a información pública la Modificación Puntual del Catálogo Estructural de Bienes y Espacios Protegidos de Naturaleza Urbana para incorporar en él la ficha de protección del panel cerámico religioso de la calle de la Guatla nº 3. Se trata de un paso más en la tramitación de la protección del panel, un conjunto cerámico que data del año 1935, que representa a Nuestra Señora de la Cabeza, y que se hallaba en las denominadas naves de Guatla, en la calle del mismo nombre, donde se ubicaba antiguamente la Fábrica de hilados, trenzados y tejidos de yute de Pilar Casanova.

El panel estaba ubicado en la fachada de la nave norte del complejo industrial. Representa una figura religiosa, configurada en 25 piezas. La imagen está compuesta, horizontalmente, por cuatro piezas cuadradas (tres enteras y dos mitades); y, verticalmente, por cinco piezas cuadradas completas; y rodeada por una cenefa a modo de recercado que la contrasta y la enmarca. En el año 2022 el Ayuntamiento ordenó retirar el panel y restaurarlo, de cara a su conservación. En estos momentos, y hasta que se determine su destino final, las piezas permanecen custodiadas en los almacenes del Servicio de Investigación Arqueológico Municipal, SIAM. La Ley 4/1998, de 11 de junio, del Patrimonio Cultural Valenciano, establece que los paneles cerámicos exteriores que sean anteriores al año 1940 “tienen la consideración de Bien de Relevancia Local, BRL, por lo que debe quedar garantizada su protección en todo momento”. La propuesta ha salido adelante con el voto favorable de todos los grupos municipales.