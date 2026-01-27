El toldo de la Basílica será retirado antes de Fallas

El toldo de la Plaza de la Virgen, situado sobre la cubierta de la Basílica de la Virgen desde hace quince años, será retirado definitivamente antes de Fallas, es decir, en las próximas semanas. Así lo han anunciado fuentes del Ayuntamiento de València, cuyos responsables ya han solicitado informes sobre otras posibles estructuras que den sombra a esta plaza durante los eventos multitudinarios que se celebran en la misma.

Fue en 2011 cuando se firmó un convenio entre el entonces gobierno de Rita Barberá y la Fundación para la Restauración de la Basílica con el objetivo de colocar un toldo sobre la Basílica que se desplegara hasta los edificios de enfrente y diera sombra a los actos habituales de la plaza, como la Ofrenda o el Besamanos. Pero aunque un año después ya se había anclado sobre la cubierta de la Basílica, el toldo nunca llegó a desplegarse. Los vecinos del edificio donde debían colocarse los anclajes acudieron a los tribunales y cuando cinco años después se le dio el visto bueno, su estado ya no era el óptimo para la función encargada.

Reforma del templo

Ha sido ahora, coincidiendo con la reforma de la cubierta de la Basílica, cuando la empresa encargada de la misma ha dado la voz de alarma. Con el toldo allí no es posible llevar a cabo los trabajaos y además se ha constatado con los servicios municipales que los anclajes del toldo son también parte del problema por las filtraciones que produce.

Así las cosas, la Junta de Gobierno Local del pasado viernes acordó la ruptura del convenio y, en consecuencia, el desmantelamiento del toldo, trabajo del que se encargará la empresa que lleva a cabo la reforma de la cubierta. Todo indica que eso es lo más práctico.

De hecho, fuentes del equipo de Gobierno municipal han asegurado que la idea es desmontar el toldo antes de las próximas fiestas falleras, es decir, en las próximas semanas, de manera que no ocasione retrasos en las obras de la Basílica. Al mismo tiempo, se habría encargado a los servicios técnicos la presentación de alternativas para dar sombra a la plaza.

Noticias relacionadas

En ocasiones anteriores se ha hablado de la colocación de pilares dentro de la Plaza de la Virgen para desplegar uno o varios toldos que hagan esta función dependiendo del evento del que se trate. En la cercana Plaza de la Reina, ya se han instalado toldos anclados sobre pilares independientes que se pliegan y se despliegan según el tiempo. Una fórmula similar podría ser una alternativa y además no generaría conflictos con los vecinos, que en este caso han sido decisivos para frustrar el toldo.