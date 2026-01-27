València alcanzará este año los 1.671 policías locales: "Se ha roto la tendencia de pérdida de efectivos"

“El gobierno de María José Catalá, con la llegada de más de 200 agentes de Policía Local, ha roto la tendencia de pérdida de efectivos que, año tras año, encadenaba la plantilla por las jubilaciones, que eran superiores al número de incorporaciones”. El concejal de Policía Local, Jesús Carbonell, ha destacado el incremento de la plantilla policial previsto para este año, y ha adelantado que “este 2026, la plantilla la conformarán 1.671 policías, frente a los 1.572 agentes que tenía la plantilla en 2023, al final del mandato del gobierno del Rialto, según datos de la delegación municipal de personal”, ha afirmado.

A los más de 200 nuevos agentes incorporados a la Policía Local de València desde finales de 2024 se van a añadir otros 50 efectivos a principios de este mes de febrero, de los que 24 iniciarán el curso del IVASPE en la primera semana de febrero. Los otros 26 se incorporarán directamente, sin necesidad de hacer el curso, por proceder de otras localidades en las que ya tienen la condición de agentes de la Policía Local.

Oferta de empleo

“Se cubren así las 50 nuevas plazas incluidas en la Oferta de Empleo Público 2025 del Ayuntamiento de València, en la que no se pudieron ofertar más plazas por las limitaciones derivadas de la tasa de reposición de efectivos aprobada por el Gobierno de España”, ha explicado el concejal de Policía Local, Jesús Carbonell.

“Hemos roto ya la tendencia de perdida de agentes de Policía Local, que era habitual en la plantilla al haber más jubilaciones que incorporaciones. Con la llegada de nuevos agentes se reforzará la Policía de barrio, así como unidades como la de tráfico, necesaria para la prevención de la delincuencia y los accidentes”, ha añadido el Carbonell.

También más bomberos

Además, ha señalado el concejal, no sólo se ha reforzado la plantilla de Policía Local, sino también la de Bomberos: en junio de 2023, la plantilla de Bomberos era de 382 efectivos; y este año, la cifra es de 418 bomberos. “Así –ha destacado- se han ampliado tanto la plantilla de Policía Local como de Bomberos”.

Por su parte, la concejala de Personal, Julia Climent, ha asegurado que “en total, el Ayuntamiento de València tiene ya más de 1.100 plazas convocadas o en proceso de convocatoria en todas las categorías profesionales de la plantilla municipal (técnicos/as de Administración General, arquitectos/as, ingenieros/as, informáticos/as, economistas, técnicos/as de Servicios Sociales, maestros/as, bomberos o personal subalterno, entre otras)”.

Noticias relacionadas

Se trata, ha explicado Climent, de una previsión de incorporaciones a la plantilla municipal “que da respuesta al compromiso de seguir reforzando las áreas de Seguridad Ciudadana, Emergencias y Servicios Sociales, sin olvidar el objetivo de seguir mejorando la calidad de los servicios municipales que se prestan a la ciudadanía desde el Ayuntamiento de València”.