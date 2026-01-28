Becas para las guarderías de València: así ha quedado el reparto

El Ayuntamiento de València ha concedido 6.185 becas de comedor a niños y niñas de 0-3 años en la ciudad de València durante el curso escolar 2025/26. La concejala de Educación, Rocío Gil, ha destacado que, desde la llegada del actual equipo de gobierno, se trata del segundo año consecutivo que se supera el umbral de las 6.000 familias beneficiadas por esta ayuda municipal. “Desde este equipo de gobierno somos firmes defensores de la corresponsabilidad y del apoyo a las familias valencianas, por ello por segundo año consecutivo llegamos a más hogares que nunca a través de esta convocatoria expansiva dirigida a los más pequeños de los hogares”, ha explicado Gil.

En concreto, este curso, las ayudas municipales superan por segundo año consecutivo el umbral de las 6.000 familias beneficiarias, dejando atrás las cifras del curso 2022/23 que contaron con 2.703 becas concedidas. Se trata de un incremento de en torno al 129% de familias perceptoras de esta ayuda respecto al último curso escolar del anterior mandato. “Desde que llegamos al gobierno, hemos apostado por ampliar la convocatoria con el objetivo de atender al mayor número de niños y niñas de nuestra ciudad, lo que nos ha permitido conceder más del doble de becas comedor que el gobierno del PSPV y Compromís”, ha recordado la concejala.

Primera escuela

Cabe recordar que esta ayuda está dirigida al alumnado de entre 0 y 3 años, al objeto de facilitar la escolarización de los más pequeños, así como de promover el acceso a la educación infantil en igualdad de condiciones, mediante el apoyo a la alimentación escolar, permitiendo a las familias con menores recursos económicos poder acceder a una escuela infantil de su libre elección. Esta ayuda se ha concedido en dos tramos, hasta 70 euros y hasta 94,50 euros mensuales, respectivamente, en función de los requisitos de acuerdo a las bases de la convocatoria.

Desde la Concejalía de Educación recuerdan que a esta convocatoria se suman las ayudas de material escolar para el curso 2025/26, que este año por primera vez han ascendido en un 20% el importe individual a las familias con hasta 120 euros por beneficiario. Del mismo modo, para este curso está previsto reeditar la convocatoria de ayudas para la ‘escola matinera’ con la finalidad de acompañar a las familias, promover la conciliación y fomentar la escolarización en edades tempranas en los centros de la ciudad.