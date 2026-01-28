Primer paso para construir la anhelada biblioteca de la Malva-rosa

Los vecinos y vecinas del barrio de la Malva-rosa tendrán en un futuro su propia biblioteca municipal. El Ayuntamiento de València impulsará este año la licitación de la redacción del proyecto básico y de ejecución del centro en este barrio de Poblats Marítims y se encargará de todo el proceso de tramitación, gestión y de puesta en marcha del equipamiento público. El importe económico del contrato ascenderá a 250.000 euros y correrá a cargo de los presupuestos participativos ‘VLC Participa 2025-2026’.

En estos momentos, los distintos servicios municipales implicados están preparando toda la documentación administrativa necesaria para la tramitación en el presente ejercicio del contrato de redacción del proyecto técnico de la nueva biblioteca municipal. “Desde el gobierno municipal estamos muy satisfechos de anunciar el inicio de los trámites de la futura biblioteca municipal de la Malva-rosa, una iniciativa largamente demandada por el vecindario de la zona y que ahora por fin vamos a poder materializar”, ha indicado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno.

Proceso participativo

En este sentido, el edil ha explicado que el Ayuntamiento contará con la colaboración del vecindario para redactar los pliegos técnicos del proyecto, de manera que la biblioteca responda a las necesidades culturales concretas del barrio. “Ahora mismo estamos en ese proceso y, en cuanto tengamos elaborados los pliegos, abriremos el correspondiente procedimiento de adjudicación para que se puedan presentar ofertas económicas al mismo”, ha declarado.

Así, el pasado 26 de noviembre el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno; y la concejala de Servicios Centrales Técnicos, Recursos Humanos, Participación, Acción Vecinal y de Pedanías, Julia Climent, mantuvieron una reunión con la asociación de vecinos y vecinas de la Malva-rosa con el objetivo de valorar las demandas a nivel cultural de la entidad y las posibles características principales del proyecto y para que éste sea redactado teniendo en cuenta sus peticiones y necesidades.

La parcela municipal destinada a la nueva biblioteca de la Malva-rosa fue adscrita a la Delegación de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, por acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 26 de septiembre de 2025. Dicho terreno está ubicado entre la avenida de la Malva-rosa y la calle Pare Antón Martín y cuenta con una superficie de 701,34 metros cuadrados por planta. Asimismo, las alturas permitidas son un total de cinco (planta baja + cuatro), lo que supone una edificabilidad máxima de 3.506,70 m2.

Con este equipamiento, València ampliará su red de bibliotecas municipales hasta alcanzar los 33 centros. “Las bibliotecas municipales no son sólo un espacio para leer, estudiar o prestar libros, sino también espacios culturales con una amplia oferta de servicios, tanto para los niños como para los adultos. Acogen desde exposiciones hasta clubes de lectura y escritura, pasando por más de 20 cuentacuentos al mes y todo tipo de actividades para estimular el aprendizaje y el amor por la lectura de los más pequeños”, ha señalado Moreno. “Además, también abrimos las puertas a nuestros escritores para conocer las últimas novedades de libros, con presentaciones a lo largo de todo el año, donde los usuarios pueden hablar directamente con los autores y conocer en profundidad su obra”.