La Ciutat de les Ciències renueva su sistema hídrico con 3 millones de euros

La Ciutat de les Arts i les Ciències ha invertido 3 millones de euros para mejorar la eficiencia hídrica de sus lagos con la renovación de las infraestructuras que componen los sistemas de tratamiento de aguas y limpieza de los estanques y láminas de agua, así como la incorporación de nuevas tecnologías que permiten el ahorro del consumo de agua y energía.

La directora general de la Ciutat de les Arts i les Ciències, Ana Ortells, ha destacado que se trata de un "plan ambicioso" que tiene como objetivo "modernizar las instalaciones de los lagos con los últimos avances aplicados en eficiencia hídrica" y que responde al compromiso de la Ciutat de les Arts i les Ciències "para contribuir de forma activa a favor del medio ambiente desde una gestión sostenible en la que se ejecuten proyectos de impacto en el ahorro energético, como es este".

La actuación en los lagos se enmarca en el pionero plan global puesto en marcha por la Ciutat de les Arts i les Ciències para implementar fuentes de energías renovables, del que forman parte tanto la instalación fotovoltaica en los voladizos del Museu de les Ciències que ya está en funcionamiento generando un notable ahorro energético, como también la planta de geotermia más grande de la Comunidad Valenciana, actualmente en ejecución.

Lago del Museu de les Ciències. / Levante-EMV

Estas obras forman parte de las actuaciones a desarrollar por CACSA en virtud del Convenio entre el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y la Comunidad Autónoma Valenciana, para la ejecución del Programa de Impulso a la Rehabilitación de edificios Públicos (PIREP), incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, para su financiación a través de los fondos del NextGeneration EU, con una dotación superior a los 16 millones de euros.

En el caso de las obras en los lagos, la Ciutat de les Arts i les Ciències, tras acometer esta primera fase dotada de 3 millones de euros que corresponde a las láminas de agua del Ágora y el lago del Museu de les Ciències, completará el proyecto con una nueva actuación en este último, así como en el resto de los estanques del complejo en los próximos años.

Tecnología sostenible

La actualización del proceso de filtrado del agua se realizará mediante filtros de partículas de vidrio virgen reciclado que, gracias a su granulometría y micropulido de los granos, permiten eliminar una mayor cantidad microorganismos del agua incrementando su transparencia y condiciones higiénicas, y mejoran a su vez la eficiencia y durabilidad de los equipos de filtración. La automatización de todo el proceso garantiza también una mayor eficiencia energética en el mantenimiento de los estanques.

Con la implantación de esta nueva tecnología se prevé un triple beneficio: la reducción del consumo de agua, tanto por la eliminación de fugas en los estanques como por la realización de procesos más eficientes que permiten recircular el agua; la reducción de la energía eléctrica empleada en el tratamiento y filtración de agua, además de la reducción del volumen de aditivos necesarios para la conservación en condiciones óptimas del agua de los estanques y láminas del complejo.

Noticias relacionadas

Las principales causas que motivan estas obras en los estanques son, por un lado, el envejecimiento de los equipos de tratamiento de aguas, originales de la fase de construcción de los distintos edificios y la urbanización colindante, y, por otro, la conveniencia de incorporar nuevas tecnologías que permitan unas condiciones de funcionamiento y mantenimiento más eficientes tras la experiencia adquirida durante los años de vida útil de la instalación actual.