Flexibilización de horarios e instalación de taquillas en carga y descarga: el nuevo modelo de reparto de mercancías en València

Aparcar en València es un verdadero infierno tanto para particulares como trabajadores. Si bien es cierto que para los desplazamientos privados el hecho de dejar el coche en la calle para cualquier gestión es muy incómodo, uno puede buscarse la vida, pero para quienes el ir con la furgoneta o camión por la ciudad es el eje de su trabajo esto puede ser un gran problema laboral. Por ello, revisar el modelo de distribución urbana de mercancías es un tema de gran urgencia.

Este miércoles el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha presentado el nuevo proyecto de distribución para la ciudad de València. Carbonell ha presidido la apertura de la jornada de presentación previa del Estudio sobre la Distribución Urbana de Mercancías de València, que se ha elaborado en colaboración con la Asociación Española de Codificación Comercial (o de Fabricantes y Distribuidores), AECOC, una organización multisectorial que agrupa a más de 34.500 empresas.

Acompañado por el concejal de Comercio, Santiago Ballester, el delegado de Movilidad, Jesús Carbonell, ha expuesto los detalles del estudio, fruto del protocolo de actuación firmado entre el Ayuntamiento y AECOC a finales del año pasado, y orientado a modernizar la distribución urbana de mercancías en la ciudad. La sesión ha contado también con la participación de la directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena; y del gerente de Movilidad y Distribución Urbana de AECOC, José Carlos Espeso.

Presentación del modelo de distribución urbana en València, este miércoles / Ayto València

El objetivo del proyecto es, tal como ha explicado el concejal Jesús Carbonell, impulsar una movilidad urbana más eficiente y sostenible en el municipio con la colaboración de las organizaciones empresariales y las empresas asociadas que operan en el entorno urbano valenciano. De hecho, la asociación empresarial AECOC reúne a más de 34.500 compañías de la industria y la distribución de diferentes sectores, cuya facturación conjunta supone cerca del 25% del PIB nacional.

El modelo de distribución urbana de mercancías propuesto se basa en diferentes estrategias innovadoras, como la posible flexibilización de los horarios para el acceso y la descarga de los productos, la instalación de taquillas compartidas en áreas de alto tráfico, la digitalización de las zonas de carga y descarga, la implementación de carriles multiuso, o el uso de big data para analizar el tráfico en tiempo real. También se propone la creación de infraestructuras urbanas adaptadas para vehículos alternativos o eléctricos, lo que facilitaría el acceso a áreas difíciles, como los centros históricos, y a zonas con alta demanda de comercio electrónico.

Equilibrio sostenible

El concejal Jesús Carbonell ha subrayado que “el abastecimiento de una gran ciudad como es València, y su área metropolitana, exige una colaboración constante entre las administraciones públicas y las empresas de distribución”. El edil ha explicado que el convenio suscrito con AECOC permitirá avanzar en la aplicación de medidas que contribuyan al equilibrio sostenible que ha de haber entre los movimientos urbanos y metropolitanos que generaran los sectores económicos vinculados a la distribución y las necesidades de los ciudadanos y consumidores”.

La directora del Área de Logística y Transporte de AECOC, María Tena, ha destacado la importancia “esencial de la distribución urbana de mercancías para responder al crecimiento poblacional, a la transformación de los hábitos de consumo y a la expansión del comercio electrónico”. Asimismo, ha recordado que el diagnóstico presentado hoy es la base de un futuro Plan de Distribución Urbana de Mercancías, que definirá “soluciones reales, aplicables y alineadas con los retos urbanos actuales, garantizando que las decisiones del Ayuntamiento estén basadas en información rigurosa y en criterios operativos y empresariales”.

Por su parte, José Carlos Espeso, gerente de Movilidad y Distribución Urbana de AECOC, ha presentado la metodología que guiará el desarrollo del diagnóstico, que abordará aspectos como el análisis de los flujos de suministro, la caracterización de los distintos tipos de vehículos y operadores, la identificación de puntos críticos logísticos y la evaluación de las zonas de mayor densidad comercial y turística. “El estudio abarcará toda la ciudad, con especial atención a los principales focos de atracción de viajes, como el centro histórico, donde existen numerosos comercios y oferta gastronómica, cuyo abastecimiento es esencial”, ha explicado. “Nuestro objetivo es generar conocimiento, herramientas y datos que permitan diseñar soluciones logísticas más eficientes, seguras y sostenibles, alineadas con las necesidades de consumidores, empresas y administración pública”, ha añadido.

El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha concluido su intervención, destacando la importancia de esta jornada de trabajo técnico, “una convocatoria muy productiva para avanzar en la planificación del abastecimiento de una gran ciudad como València, que requiere de una colaboración constante entre administraciones y empresas”. El edil ha subrayado que el personal técnico de Movilidad del Ayuntamiento “seguirá trabajando junto con AECOC, dentro del marco del convenio de colaboración, para avanzar hacia un equilibrio sostenible entre los movimientos urbanos y las necesidades de los ciudadanos”.