Más amarillo para las Torres de Quart de València

El Ayuntamiento de València ha autorizado pintar de amarillo parte de las Torres de Quart, uno de los edificios históricos con mayor protección patrimonial de València no solo por su valor arquitectónico sino también por el fondo histórico del monumento. Hasta el momento se ha pintado la parte inferior de las Torres de Quart en la cara que da a la calle del mismo Nombre, utilizando pintura en las partes lisas y salvando puertas y ventanas.

El color amarillo ya estaba en esta parte de las Torres desde hace años y todo parece indicar que la última vez que se pintó fue en 2012, por lo que ya presentaba amplias zonas desconchadas. El problema estaría en la intensidad del amarillo que se ha dado ahora, además de lo cuestionable que pueda resultar esa pintura desde su origen.

"Se ha roto la unidad"

La voz de alarma la ha dado la concejala socialista Maite Ibáñez, que considera, en términos generales, que "se ha roto la unidad y se ha eliminado el color arenisca anterior, que sí que se integraba con la piedra".

"Hemos solicitado el informe de la Comisión de Patrimonio en el que se autorice la pintura de esta rehabilitación porque, desde luego, salta la vista que este revestimiento tiene un contraste muy fuerte con respecto al anterior y queremos conocer si unas puertas históricas del siglo XV merecen este tipo de colorido. Los capítulos de desprotección del patrimonio no son nada nuevo para la señora Catalá y no vamos a consentir más ocurrencias en la rehabilitación de los monumentos históricos de la ciudad", ha sostenido.