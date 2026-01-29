El barrio de Penya-roja tendrá centro de salud

Los vecinos del barrio valenciano de Penya-roja ya no tendrán que desplazarse hasta el centro de salud de Trafalgar para recibir asistencia médica puesto que, tal como han anunciado el conseller de Sanidad, Marciano Gómez y la alcaldesa de València, María José Catalá, el barrio contará con un centro de salud propio.

Esta noticia responde a una de las principales reivindicaciones vecinales de la zona. En palabras del presidente de la asociación de vecinos, Fernando Argente, "es una satisfacción conocer que vamos a tener un centro de salud propio" puesto que, según ha explicado Argente, el ambulatorio de Trafalgar al que debían acudir "está muy masificado, lejos de ciertas zonas de Penyaroja y con una con una conexión de transporte público que no llegaba hasta el centro de salud".

Finalmente, esta petición vecinal va a tener respuesta y este jueves "se ha dado un paso muy importante", ha manifestado Catalá porque "ya tenemos el plan funcional del centro sanitario de Penyaroja". Este centro médico tendrá 2.500 metros cuadrados de superficie, cuenta con un presupuesto de 8,5 millones de euros y el equipo sanitario estará conformado por 11 médicos de familia, tres pediatras, matrona, especialistas en el área de la mujer y dará cobertura a 12.000 vecinos.

El centro de salud se ubicará en una de las parcelas que estuvo en el centro de la disputa entre los vecinos del barrio y el anterior gobierno municipal que quería recalificarlas y construir viviendas en suelo dotacional. La asociación de vecinos ganó la batalla en los tribunales y hoy, en esta parcela quedarán 4.500 metros cuadrados de dotacional educativo y más de 500 metros donde se creará una zona verde con columpios.

El conseller de Sanidad por su parte ha destacado que "tal como nos comprometimos" los vecinos de Penya-roja contarán con un nuevo centro de salud con "mejores instalaciones y dotaciones y mejor acecsibilidad".