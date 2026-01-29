Jaulas trampa y capturaderos: las medidas propuestas para controlar los jabalíes en L’Albufera en 2026

El concejal de Devesa-Albufera, José Gosálbez, ha solicitado a la Dirección General de Medio Natural y Animal de la Generalitat Valenciana que intensifique durante el año 2026, “a la mayor brevedad posible”, las actuaciones de control de jabalíes en el Parque Natural de L’Albufera. Gosálbez ha subrayado que la decisión responde a una preocupación real por la seguridad “ante los riesgos evidentes que genera la proliferación de jabalíes en la Devesa-Albufera, por lo que hemos solicitado que se intensifiquen las medidas de control y captura mediante jaulas trampa homologadas, como herramienta eficaz para proteger a vecinos y viandantes”.

La petición incluye la utilización de cajas trampa, jaulas trampa homologadas, capturaderos y otras infraestructuras de retención, con el objetivo de reducir la densidad de esta especie y minimizar los riesgos especialmente en materia de seguridad vial y la inseguridad para vecinos, usuarios y viandantes en este espacio natural protegido. “Desde el Servicio de Devesa-Albufera actuamos con rapidez y en estrecha colaboración con la Generalitat, autorizando las acciones necesarias en cuanto sea posible, porque prevenir accidentes y garantizar la seguridad no puede esperar”, ha explicado el concejal.

Anticipación

Gosálbez ha insistido en que la actuación municipal se basa en la anticipación y la coordinación institucional: “nuestro compromiso es claro: anticiparnos a los riesgos, reducir los peligros y garantizar la seguridad, siempre respetando la legalidad y trabajando de forma coordinada para dar una respuesta eficaz a un problema que preocupa a los vecinos”. En este sentido, el edil ha asegurado que “desde la Concejalía de Devesa-Albufera se remarca que estas medidas son compatibles con la protección del entorno natural y forman parte de una estrategia de gestión responsable del parque, priorizando la seguridad ciudadana y el equilibrio ecológico del espacio natural”.