El padre Ángel se muda al Cabanyal

El padre Ángel y su ONG Mensajeros de la Paz son los primeros beneficiarios de una de las "barracas" que conforman el Centre Cívic del Cabanyal que, tras años de obras y de parones, por fin ha finalizado su proceso de construcción y urbanización. Las edificaciones tienen forma de la vivienda tradicional valenciana y están enclavadas en una parcela entre las calles Lluis d'Espuig y Sant Pere y fueron diseñadas para darles, efectivamente, contenido social. Tras la urbanización de la plaza a través de la que se accede al inmueble principal, el ayuntamiento ha dado por completas las obras.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha acudido al lugar para desvelar que el primer proyecto “emblemático y necesario” del centro cívico, será una sede de Mensajeros de la Paz, la ONG laica fundada por Ángel García Rodríguez, "cuyos esfuerzos se centran en mejorar las oportunidades de aquellas personas más necesitadas". Bajo el nombre de "La Casita del Cabanyal, será un proyecto de atención a las madres, a las familias monoparentales que precisan de ese espacio, de ese tiempo de estar tranquilas porque sus hijos están en buenas manos y ellas, mientras, están en la sala de formación en un itinerario que sabemos que está teniendo mucho éxito. "Vamos a trabajarlo de forma conjunta con los servicios sociales municipales".

El centro cívico se conforma a través de siete barracas paralelas de las cuales dos serán espacios semiexteriores. Aprovechando la disposición natural de sus cubiertas y la trama urbana norte-sur, los espacios se protegerán del sol mediante los faldones orientados a sur, mientras que se abrirán de manera generosa a norte para recibir una agradable luz homogénea que permita su lectura continua como una gran nave con cubierta en diente de sierra. Cada una de las barracas albergará un espacio determinado.

El Centre tiene la inconfundible silueta de barraca / Ayto Vlc

“Aquí hemos visitado las instalaciones de la Casita como la que tienen en Madrid. Quiero agradecer al padre Ángel su disposición, que apueste por València para desplegar una acción social que es incuestionable y que tiene un éxito importantísimo en otras ciudades”, ha afirmado Catalá, quien ha añadido que “en este momento vamos a empezar con dos grupos de quince mujeres”. La alcaldesa ha destacado la labor municipal en el barrio del Cabanyal-el Canyamelar, “donde estamos desplegando una gran apuesta de educación pública, pero que tiene que venir acompañada de prestación social, de atención, de cuidado, y creo que el proyecto de Mensajeros de la Paz encaja perfectamente con el lugar, con el entorno, y estamos contentos de poderlo desarrollar conjuntamente con ellos”.

Por su parte, el padre Ángel ha señalado que “era un sueño que hacía ya un montón de meses que estábamos esperando. Cuando se realiza un sueño, uno se sonríe, porque yo creo que esta sociedad necesita de personas que se quieran, que nos queramos”. El fundador de Mensajeros de la Paz ha destacado que “es sobre todo un proyecto con mamás y con bebés, a veces muy vulnerables, que necesitan de todo esto. Creo que se nos nota en la sonrisa y en la cara que estamos ante un proyecto precioso de infancia del barrio, de la ciudad. Y aquí estamos. Agradezco de verdad a la alcaldesa y al municipio entero este proyecto que es un sueño”.

Noticias relacionadas

Respecto al funcionamiento de centro cívico, la alcaldesa ha explicado que el próximo 12 de febrero el Ayuntamiento se reunirá con representantes de tres entidades vecinales, Cabanyal-Canyamelar, Llamosí-Remonta y Beteró, para explicarles todos los detalles a través de un taller participativo. “Ya hemos puesto en marcha dos en Favara y Aiora y les explicamos cómo disponer del espacio y cuestiones de operatividad. Esta reunión es también una oportunidad para conocer sus inquietudes y necesidades”, ha concluido.