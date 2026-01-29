Nuevas normas para los Mercados Municipales: horarios, vestimenta y uso de patinetes
El Ayuntamiento de la ciudad ha elaborado una nueva Ordenanza de Mercados Municipales que incluye la eliminación definitiva de la "tira de comptar"
Horarios, fechas, modos de trabajo y normas de convivencia forman parte de las disposiciones que estarán especificadas en la nueva Ordenanza de Mercados Municipales, que ha elaborado el Ayuntamiento tras presentarlo a Confemercats, y que incluye la desaparición definitva de puestos de la "tira de comptar" y reglas relacionadas con el código de vestimenta, tendente a evitar la entrada de visitantes descontrolados.
El concejal de Comercio y Mercados, Santiago Ballester, ha explicado que “la nueva ordenanza de mercados responde a diez objetivos, entre ellos eliminar la tira de comptar, regular la conciliación familiar, gestionar los residuos de la pescadería, garantizar que no más del 10% de los puestos sea de productos no alimentarios, elaborar reglamentos internos, la mejora de la determinación de los festivos, la regulación de aspectos como el fallecimiento de un familiar, la gestión del cierre de los mercados, las visitas de grupos y el derecho de admisión”.
Horario
Así, la normativa prevé que los mercados funcionarán todos los días laborables entre las 7:30 y las 15 horas con un mínimo de seis horas de apertura aunque los horarios podrán modificarse oídas las asociaciones de vendedores. Igualmente podrán abrir los días festivos en aplicación de la normativa vigente en materia de horarios comerciales sin que, en ningún caso, puedan hacerlo los días 1 y 6 de enero, 1 de mayo, 9 d’Octubre y 25 de diciembre.
Titularidad y ocupación de los puestos
Además, los vendedores podrán constituir una asociación para la colaboración en la gestión del mercado, en la participación en las actividades que se organizan y en el fomento de la actividad comercial. Las personas titulares de un puesto o lonja deberán ocupar la parada personalmente o por medio de la pareja, ascendientes, descendientes y otros familiares por afinidad o consanguinidad. En todo caso, las personas que ejerzan la venta deberán estar dadas de alta en la Seguridad Social.
Las personas adjudicatarias de un puesto no podrán traspasar la titularidad del mismo hasta un año después de obtenida la licencia salvo en casos como la incapacidad permanente total, absoluta o de gran invalidez o en el supuesto de traspaso a una comunidad de bienes conforme a los casos previstos en la Ley General de la Seguridad Social.
El Ayuntamiento también podrá celebrar convenios de colaboración con entidades públicas o privadas para la realización de actividades publicitarias que contribuyan a la promoción del mercado y podrá ceder espacios a la asociación de vendedores más representativa para realizar actividades de promoción.
Vestimenta y perros
Igualmente se prohíbe la entrada de animales en los edificios salvo los perros lazarillo. Las personas no pueden entrar descalzas o con el torso desnudo ni con bicicletas o patinetes. Igualmente, los grupos no podrán obstaculizar los accesos, las puertas o los pasillos de las instalaciones.
Suscríbete para seguir leyendo
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
- Cierran el hotel ilegal del histórico Edificio Roca en València
- València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
- El Roig Arena estrena la presentación de la falla Convento Jerusalén
- València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
- Exaltación de las Falleras Mayores de 2026: fecha, hora y lugar
- La EMT pondrá 58 váteres fijos para sus conductores: se acabó el peregrinaje por los bares