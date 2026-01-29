El Ayuntamiento y la Generalitat colaboran en la construcción de 188 viviendas públicas en València

El Ayuntamiento de València y la Generalitat están colaborando para llevar adelante la construcción de un total de 188 viviendas públicas en la ciudad de València. La alcaldesa, María José Catalá, y la vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha visitado este jueves las obras en ejecución de la promoción de 75 viviendas de alquiler asequible en la avenida dels Tarongers, que construye la empresa municipal AUMSA.

Se trata de una promoción que ejecuta la firma Edifesa Obras y Proyectos, que estará finalizada el próximo verano. La inversión asciende a 15,2 millones de euros, de los que AUMSA aporta 11,63 millones, mientras que la Generalitat colabora con 3,57 millones más. La alcaldesa ha destacado que, de manera paralela, ya se está urbanizando el entorno, “lo que nos permitirá regenerar este espacio de la ciudad que se encontraba semiabandonado”, ha afirmado. La inversión en la urbanización es de más de 630.000 euros, e incidirá de manera positiva en la regeneración de esta zona del barrio de la Malvarrosa.

El nuevo edificio de 75 viviendas se localiza en el número 31 de la avenida dels Tarongers, y cuenta con una superficie construida de casi 10.000 metros cuadrados (concretamente, 9.546 m2: 8.117 m2 de ellos, sobre rasante; y 1.429 m2, bajo rasante). El inmueble dispone de planta baja más 6 plantas de viviendas, y un ático con zona de elementos comunes (coworking, zona juegos, tendedero y huerto urbano).

En total, se dispondrá de 75 viviendas para alquiler asequible: 7 viviendas de una habitación; 61 viviendas de dos habitaciones; y 7 viviendas de tres habitaciones. Del total, tres viviendas serán accesibles y estarán situadas en planta baja. Además, se incluyen 30 plazas de aparcamiento de coches y 10 plazas de motocicletas, así como 35 trasteros y zonas de aparcamiento de bicicletas. La alcaldesa ha destacado que se trata “de un edificio de alta eficiencia energética, y se encuadra dentro de los llamados ECCN (Edificios de Consumo Casi Nulo)”.

Conexión con el PAI de Fausto Elio

La actuación conecta con el PAI de Fausto Elio, que está a punto de concluir (se prevé finalizar las obras de urbanización en febrero) y permitirá la apertura de una nueva calle de acceso al barrio, que conectará la actual calle del Río Tajo, con acceso desde la avenida de Tarongers, con la actual calle del Doctor Álvaro López. “Ello mejorará notablemente la movilidad”, ha destacado la alcaldesa, que ha recordado que esta es una de las principales demandas del vecindario.

Además, hay que tener en cuenta que el PAI de Fausto Elio (que es una promoción privada) contará con 34 VPP (Viviendas de Protección Pública). En cifras totales, el 66% de la edificabilidad residencial del Programa será VPP, y se prevén otras 110 unidades de alojamiento residencial dotacional. “Estas viviendas, sumadas a las 75 que hoy visitamos supondrán 109 nuevas viviendas públicas en el barrio de la Malva-rosa”, ha destacado la alcaldesa.

“Estamos construyendo vivienda pública y, además, estamos preparando el suelo para construir más vivienda pública en el futuro”, ha subrayado María José Catalá, quien ha asegurado que “esta operación de regeneración urbana del PAI de Fausto Elio es el ejemplo y el modelo con el cual este Ayuntamiento interviene en las zonas que precisan esa regeneración urbana para mejorar la convivencia y la vida de los vecinos. Esto es construir ciudad y desarrollar nuevos servicios para los ciudadanos”, ha añadido.

Además, la alcaldesa se ha dirigido también al Gobierno Central, al que ha instado “a ponerse a trabajar ya en las parcelas que le corresponden, donde se han hecho anuncios en los últimos ocho años de vivienda protegida: que pongan al menos una máquina que arranque porque el problema de la vivienda no puede esperar”, ha defendido.

Noticias relacionadas

Cooperación institucional

Por su parte, la vicepresidenta del Consell y consellera de Vivienda, Susana Camarero, ha destacado la colaboración de la Generalitat con el Ayuntamiento en materia de vivienda a través de diferentes subvenciones y convenios. “Hoy estamos aquí para hablar de hechos, de viviendas y de cooperación institucional. Esta parcela de la avenida dels Tarongers representa una manera muy concreta de hacer política de vivienda: dialogando, acordando y avanzando juntos”, ha destacado la vicepresidenta primera del Consell. Camarero ha afirmado que solo en la ciudad de València, la Generalitat ha movilizado más de 9 millones de euros provenientes de fondos europeos para la construcción de cerca de 200 viviendas; a lo que hay que sumar otros 7,4 millones en ayudas del gobierno autonómico al consistorio para la compra de 73 viviendas de uso social y actuaciones de regeneración urbana.