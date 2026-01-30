Benicalap tendrá un nuevo centro de educación especial: ya hay suelo para su construcción

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de València ha aprobado poner a disposición de la Conselleria de Educación de la Generalitat una parcela de titularidad municipal ubicada en el barrio de Benicalap para la construcción de un centro de educación especial que cubra las necesidades educativas de personas con capacidades diferentes en la ciudad de València.

Se trata de un solar de 10.628,99 metros cuadrados ubicada en la calle del Riu Segre, con lindes recayentes a las calles del Dramaturgo Francisco Comes, Pintora Manuela Ballester y a una vía peatonal.

El solar, que según el planeamiento debe dedicarse a la actividad educativa y cultural, está clasificado como suelo urbano con un máximo de 5 plantas de altura. Además, el 25% de la superficie de la parcela deberá destinarse a espacios ajardinados y arbolados y a zonas deportivas.

Escuela infantil del Cabanyal

Por otro lado, la Junta de Gobierno ha aprobado este viernes la tramitación urgente del contrato de prestación de servicios de la nueva escuela infantil Cabanyal-Canyamelar, que está actualmente en construcción, para que pueda empezar a funcionar el próximo curso escolar, 2026-2027.

Tal como ha explicado el portavoz del Gobierno Municipal, Juan Carlos Caballero, según está previsto, la construcción de la escoleta concluirá este mismo año, por lo que se prevé que estará ya en funcionamiento el próximo curso. Por ello, y con la intención de facilitar y agilizar la matriculación del alumnado, la Junta de Gobierno Local ha acordado impulsar el contrato de concesión del servicio, dado que se trata de una escuela infantil de titularidad municipal pero de gestión indirecta. De esta manera, se ha aprobado tramitar, con carácter de urgencia, la licitación del contrato y el pertinente estudio de viabilidad económicofinanciera, tal como prevé la normativa vigente.

La nueva escoleta contará con seis aulas para el alumnado de 0 a 3 años, todas ellas con salida directa a baños y a patio propio. Habrá dos aulas para niños y niñas de 0 a 1 año, con 8 plazas por aula; dos aulas de 1 a 2 años, con 13 plazas por aula; y otras dos aulas para alumnado de 2 a 3 años, con 16 y 17 plazas, respectivamente. Además, la escoleta tendrá un aula multiusos y otra de psicomotricidad; y dispondrá también de cocina, comedor y lavadero, de una sala para el profesorado y otra para padres y madres.

“Con esta escuela infantil, a partir del próximo año aumentamos las capacidades y las plazas públicas en la ciudad de València, apoyamos a las familias y apoyamos también la conciliación y la igualdad de oportunidades en nuestra ciudad”, ha subrayado el portavoz municipal, Juan Carlos Caballero.

El año pasado, el gobierno local aprobó el modificado del proyecto de construcción del nuevo centro escolar, a petición de la empresa constructora, dada la necesidad de llevar a cabo trabajos no contemplados en el proyecto inicial, así como por la aparición de elementos imprevistos en la parcela.