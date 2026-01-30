Bernabé visita el IES Cid Campeador y la Hemeroteca Municipal, dos puntos de Tres Forques que lanzan el SOS

La delegada de Gobierno y futura candidata a la alcaldía de València, Pilar Bernabé, ha visitado el barrio de Tres Forques para conocer de primera mano las necedidades de los residentes de la zona. Durante el tour, ha recalado en dos infraestructuras que llevan años lanzando el SOS ante su estado de dejadez: la Hemeroteca Municipal, localizada en la Plaza de Maguncia y el IES Cid Campeador.

Tal como publicó Levante-EMV el salón de actos de este centro educativo arrastra desde hace casi 20 años un grave problema de abandono por parte de la Administración Pública puesto que unas obras inconclusas de 2005, han llevado a la ruina a una parte esencial del instituto que ahora hace las veces de almacén improvisado dado el estado lamentable en el que se encuentra.

Tras todos estos años de paralización y de una supuesta falta de comunicación entre la Conselleria de Educación (responsable del mantenimiento de los institutos públicos) y del Ayuntamiento de València (quien debe emitir las licencias de obras para ejecutar las rehabilitaciones), es ahora, según fuentes cosistoriales, cuando se van a dar los permisos para llevar a cabo la reforma.

Preguntada a este respecto, Bernabé se mostró "encantada" con que se vaya a solucionar el problema de ruina del salón de actos del IES Cid Campeador, y señaló en tono jocoso que "voy a pedir a la Generalitat Valenciana o al ayuntamiento de la ciudad que me fichen porque cada vez que anuncio que voy a visitar un barrio o me desplazo a una instalación que requiere de su atención, anuncian que van a arreglarlo", refiriédonse no sólo al instituto de Tres Forques, sino también al de Campanar o al Centro de Mayores de Sant Pau. Aunque, según palabras de la propia candidata "luego hay que verlo", en alusión a las soluciones anunciadas.

En lo referido a la Hemeroteca Municipal, Bernabé lamentó que "la única dotación cultural del barrio" se encuentre en estado de abandono y quiso recordar que desde el gobierno anterior "se pudieron en marcha todos los mecanismos para solicitar las ayudas para su rehabilitación", tanto de los fondos "patrimonio de la ciudad" como del propio edificio pero lamenta que durante el gobierno de María José Catalá no se hayan puesto en marcha los fondos para su rehabilitación.

“El Plan de Vivienda de Catalá es un fraude"

Con respecto a los problemas de acceso a la vivienda que azotan , no sólo al barrio de Tres, sino a toda la ciudad de València, la secretaria general de los socialistas en València ha denunciado que "el Plan de Vivienda de Catalá es un fraude y es una operación de maquillaje porque la realidad es inapelable y es que la empresa pública ha entregado sólo 17 viviendas según las la página web de AUMSA. La web de AUMSA confirma que la adjudicación en 3 años ha sido de 17 viviendas. Esta es la política de vivienda de María José Catalá”.

Además ha reprochado a la alcaldesa los nuevos criterios que ha impuesto el PP para acceder al registro de demandantes de vivienda pública: “Ha puesto unas baremaciones y unas medidas que, permítanme, me parecen extrañas. Y es que tienes que estar empadronado siete años. Qué casualidad, justo hace un mes que ha cumplido María José Catalá los siete años empadronada en la ciudad de Valencia. No quiero yo pensar mal, pero ya es casualidad”.