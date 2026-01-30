El ruinoso salón de actos del IES Cid Campeador tendrá licencia de obras en breve

Los enseres apilados, las paredes desconchadas y los cables colgando del salón de actos del IES Cid Campeador de València pasarán a ser cosa de la historia próximamente. Tras 20 años sufriendo las consecuencias de unas obras inacabadas, los alumnos y alumnas del centro podrán celebrar sus graduaciones bajo techo y no en el patio por una cuestión de fuerza mayor.

El parón de la reforma de este instituto salpica a varios gobiernos municipales, puesto que empezaron en el año 2005 y hasta el día de hoy no se ha puesto la maquinaria en marcha. Según fuentes municipales, la licencia de obras para reanudar los trabajos de rehabilitación se emitirá próximamente.

Un corte en las comunicaciones entre la Conselleria de Educación y el Ayuntamiento de València en el año 2022, ambos en manos de gobiernos y coaliciones progresistas, recalcan desde el actual consistorio, provocó que se prolongara aún más el retraso en la rehabilitación del espacio.

Al parecer, en ese año, la Conselleria de Educación solicitó la licencia de obras al consistorio para trabajar en el salón de actos del IES Cid Campeador. El ayuntamiento pidió que se llevaran a cabo unas subsanaciones en el proyecto para emitir el permiso, y ahí se quedó estancada la actuación. No hubo respuesta de la conselleria.

Recientemente y tras una revisión de las licencias de obras pendientes de los últimos años, el ayuntamiento solicitó esa respuesta por parte de Educación y al parecer, ya se han completado todos los informes, obteniendo el visto bueno del consistorio, quien próximamente emitirá los permisos para que la obra de rehabilitación se lleve a cabo.

Unas obras sin proyecto

El IES Cid Campeador fue inaugurado en el año 1969 en su ubicación actual, la calle Guillem Despuig, número 8. El instituto cuenta con un salón de actos con capacidad para 350 personas que, durante las décadas que estuvo accesible, se convirtió en un espacio fundamental para actividades culturales, educativas y comunitarias.

Cuando en el año 2005 se iniciaron las obras de rehabilitación del centro, se incluyó de forma irregular la reforma del salón de actos, es decir, no se contemplaba en el proyecto inicial, sino que se incluyó "de palabra" en la tercera fase de reacondicionamiento integral del centro, según recuerda una profesora del instituto. Cuando después de intervenir en el resto del instituto, llegó el momento de arreglar el salón, "que no cumplía con los requisitos de edifacibilidad de la época", se vació y arrancó completamente. El problema llegó después, cuando el presupuesto inicial de 58.000 euros, se trasnformó en más de medio millón de euros.

Con estas, la empresa pública encargada de la obra, Ciegsa, paralizó los trabajos y 20 años después, la ruina se ha hecho fuerte en esta zona del instituto durante los últimos 20 años.