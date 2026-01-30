València cede suelo para el nuevo Conservatorio de Danza

El Ayuntamiento de València ha puesto a disposición de la Generalitat una parcela del barrio de Safranar, destinada a edificar en ella el nuevo Conservatorio Profesional de Danza. La Junta de Gobierno Local ha aprobado este viernes “afectar al servicio público educativo de competencia autonómica la parcela de propiedad municipal y naturaleza demanial sita entre las calles Campaners, Bolivia, Canónigo Tárrega y Borrasca”.

Tal como ha explicado el portavoz del gobierno local, el concejal Juan Carlos Caballero, se trata de una parcela de 10.365 metros cuadrados de superficie, sita en el distrito de Patraix, concretamente en la Unidad de Ejecución Única del Plan Parcial del Sector de SUP PRR-9-Patraix del Plan General de Ordenación Urbana de València. Se trata de un espacio de carácter dotacional de dominio y uso público destinada a uso educativo-cultural, ubicada en la manzana 20. Es una de las fincas resultantes, adjudicadas al Ayuntamiento de València, proveniente de la Reparcelación de la Unidad de Ejecución Plan de Reforma Interior Modificativo el P.R.R.9 “Patraix”.

Mutación demanial externa

Para poner la parcela a disposición de la Conselleria, la Junta de Gobierno Local ha aprobado llevar a cabo una “mutación demanial externa de dicho espacio a favor de la Generalitat para la construcción del nuevo conservatorio profesional de danza. Una mutación demanial externa es un acto administrativo mediante el cual un bien o un derecho de dominio público cambia de titularidad entre diferentes administraciones públicas. No obstante, tal como se especifica en el acuerdo de la Junta, dicha mutación aprobada queda condicionada a que la Generalitat mantenga el uso previsto que motiva la mutación y, por tanto, conserve su carácter demanial y se destine a la construcción del nuevo conservatorio profesional de danza. De hecho, se subraya que “si el bien no fuera destinado al uso o servicio público o dejara de destinarse posteriormente, la parcela revertirá al Ayuntamiento de València, integrándose en su patrimonio con todas sus pertenencias y accesiones”.

Este acuerdo de la Junta da respuesta a la solicitud planteada el año pasado desde la Conselleria de Educación, Cultura, Universidades y Ocupación, cuando se solicitó expresamente la mutación demanial externa de la parcela. Por moción del concejal delegado de Patrimonio se propuso el inicio de las actuaciones por parte del Servicio Municipal de Patrimonio para proceder a la tramitación de la petición, desde la consideración de que “la construcción de un nuevo conservatorio profesional de danza es una contribución a la promoción de la cultura en la ciudad de València”, tal como se especifica en el acuerdo de la Junta de Gobierno Local.

El edificio principal del Conservatorio Profesional de Danza de Valencia (CPDV) está actualmente situado junto al Campus de la Universidad Politécnica (Camí de Vera, s/n). Fue inaugurado en el año 1976, y comparte sus instalaciones con la Escuela Superior de Arte Dramático de València y con el Conservatori Superior de Dansa de València Nacho Duato. Se trata de un centro público de formación en danza, y ofrece los niveles formativos Elemental y Medio, en las especialidades de danza clásica, danza contemporánea y danza española.