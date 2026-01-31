Grave plaga de cucarachas en el retén del Marítimo: La Policía Local denuncia el abandono de sus instalaciones

La aparición masiva de cucarachas en el retén de la Policía Local del Marítimo ha generado un profundo malestar en el cuerpo y también en la oposición municipal, que ha criticado el abandono en el que se encuentran las instalaciones policiales.

En concreto, el concejal del partido socialista Borja Santamaría ha explicado que "la Séptima Unidad es la comisaría de la Policía Local de València con mayor extensión territorial. Sin embargo -añade- es también una de las más abandonadas en cuanto a medios y condiciones por el gobierno de la señora Catalá".

"Esta es la realidad que agentes y funcionarios se ven obligados a soportar cada día al acudir a su puesto de trabajo. Nadie debería tener que empezar y terminar su jornada laboral cambiándose en unos vestuarios en este estado, impropios de un servicio público esencial", opina.

Para Santamaría, "es una auténtica vergüenza la situación en la que el gobierno municipal de la señora Catalá está dejando a la Policía Local. Esperamos que, al menos una vez en lo que queda de legislatura, el concejal responsable de la Policía Local asuma sus responsabilidades y actúe para garantizar unas condiciones laborales dignas para los agentes".

Como ya ha publicado este periódico, el retén del Marítimo ha tenido un grave problema de cucarachas, de las que los agentes han mostrado vídeos públicamente.

La Policía Local ya ha anunciado que es consciente del problema y asegura que en los próximos días se procederá a la desinsectación del retén.