Invasión de cucarachas en el retén de la Policía Local del Marítim

Existe una máxima en la narrativa y en el arte, principalmente en el cine, que dice que es mejor sugerir que mostrar. Si el lector visualiza el vídeo que acompaña a esta información podrá comprobar que hay unos planos que bien podrían pertenecer a una pelíciula del reconocidídimo director de suspense Alfred Hitchcock. Unas antenas (de gran tamaño) asoman por el quicio de una puerta. Son de un color rojizo que a quien más y quien menos le resultarán familiares: son de cucaracha.

Más adelante podrá constatar que se pueden contar por decenas y todas ellas estaban en las dependencias de la 7ª Unidad de la Policía Local de Distrito, del Marítim. Ante este panorama tan repugnante, los agentes de policía han tenido que avisar de lo desagradable e insalubre del asunto y según informan fuentes oficiales, "ya se ha avisado al servicio de Control de plagas y se va a actuar en breve para su eliminación".

Mientras tanto, si usted padece de blatofobia (o miedo irracional a las cucarachas), le aconsejamos que vea el vídeo con cuidado, porque resulta un tanto asqueroso.