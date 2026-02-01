La complicidad de alcaldesa y fallera

Ha llamado la atención durante el fin de semana de Exaltaciones falleras la complicidad con la que la alcaldesa María José Catalá se preocupó por la infantil, Marta Mercader, para entretenerla y mantenerla tranquila antes de su momento culminante.

Del palco de autoridades destacó el regreso de un presidente de la Generalitat, con la presencia en el de mayores de Juan Francisco Pérez Llorca. En la infantil no estuvo, con lo que la foto institucional fue exclusivamente municipal (Catalá y los concejales Santiago Ballester por Fallas y José Luis Moreno por el Palau) aunque en el castillo final se incorporó a la consellera de Educación, Carmen Ortí, a flanquear a las falleras mayores.

La consellera tiene experiencia sobrada en estas lides después de que, durante todo el año pasado, antes de su nombramiento, haya sido mamá de corte de honor 2025, de Carme Montes. Ahora no está faltando a ningún homenaje de los que se hacen a las falleras que ya han ejercido el cargo.