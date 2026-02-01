Compromís denuncia el bloqueo de una normativa obsoleta que impide comercializar horchata con menos azúcar.

La portavoz adjunta en las Corts, Paula Espinosa, y la diputada en el Congreso, Àgueda Micó, se han dirigido por carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, para instarles a culminar de manera inmediata la actualización de la normativa para comercializar horchata con menos azúcar.

Según han informado fuentes de Compromís, el objetivo de la misiva es poner fin a la "disfunción normativa evidente" del Real Decreto 1338/1988, vigente desde hace más de tres décadas, que prohíbe comercializar bajo la denominación "horchata de chufa" aquellas bebidas que no contengan un mínimo de azúcares añadidos (concretamente un 10%), aunque estén elaboradas exclusivamente con chufa y siguiendo los métodos tradicionales.

Espinosa y Micó denuncian que esta exigencia impide al sector adaptarse a las demandas actuales de consumo responsable y saludable. "Resulta incoherente que la normativa penalice precisamente a aquellos productores que quieren ofrecer una horchata más saludable, siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS)", apuntan en el escrito.

Las representantes de Compromís recuerdan a los ministros que existe un amplio consenso político y social para llevar a cabo este cambio. De hecho, la modificación fue aprobada por unanimidad en la comisión de Agricultura de las Cortes Valencianas en octubre de 2024 y por mayoría en la Comisión de Agricultura del Congreso de los Diputados en mayo de 2025.

"El Gobierno reconoció en junio de 2025 que la revisión estaba en trámite, pero ha pasado un tiempo significativo y la modificación no llega. No podemos permitir que la burocracia paralice una medida que beneficia a la salud pública y protege la competitividad del producto", ha señalado Micó.

Por su parte, Espinosa ha explicado que “la inacción del gobierno central genera incertidumbre a los productores de horchata, que necesitan certezas regulatorias para planificar la próxima campaña de verano".

"Es imprescindible que Agricultura y Consumo trabajen de la mano para desbloquear esta situación. El sector no puede esperar más; necesitan un calendario claro ya para no sufrir perjuicios económicos en la temporada que se acerca", ha agregado.

"Avanzar en esta actualización es esencial para garantizar la salud pública, la viabilidad de nuestros agricultores y la protección de un producto emblemático como es la horchata de chufa", se concluye desde Compromís.