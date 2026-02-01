El grupo socialista acusa a Catalá de "abandonar" el colegio público de Benifaraig y bloquear su reforma

La concejala socialista Dolors López ha denunciado la situación de abandono en la que se encuentra el CEIP Manuel González Martí de Benifaraig, el único centro público que atiende a los Pobles del Nord así como a parte del barrio de Torrefiel. López se ha manifestado de esta manera tras recibir las denuncias de la Asociación de Vecinos de Benifaraig, que llevan reivindicando desde hace años una actuación integral en el centro que estaba comprometida con el anterior gobierno progresista y que el gobierno de María José Catalá ha paralizado.

“Nos hemos reunido con los vecinos de Benifaraig, que nos han trasladado una de sus principales reivindicaciones desatendidas por el gobierno de Catalá y es la situación del centro de infantil y primaria Manuel González Martí, un centro que da servicio a todas las pedanías del norte de la ciudad y al que el gobierno progresista dotó de presupuesto para atender una reforma integral que ahora el PP y Vox están bloqueando”, ha indicado López.

Las instalaciones, según ha indicado la concejala socialista, cumplen más de 50 años y registra graves deficiencias tanto en los baños como en las ventanas como en elementos del patio sin que ningún responsable del gobierno del PP y Vox hayan solucionado los graves problemas registrados desde años y que se van ampliando con el paso del tiempo por la nula inversión que se realiza desde el ayuntamiento.

“Exigimos saber en qué situación están estas obras comprometidas y presupuestadas por el anterior gobierno progresista así como que el gobierno de Catalá informe de si esta actuación integral sigue dentro del Pla Edificant o si, por el contrario es otra de las reformas de centros educativos públicos que Catalá ha guardado en el cajón como ha ocurrido en el caso del IES Cid Campeador, que lleva esperando durante años la adecuación de las instalaciones”, ha continuado.

“Necesitamos respuestas y que el gobierno del PP aporte documentos porque su palabra no es de fiar. Cada vez que denunciamos deficiencias en un centro público aseguran que está en vías de solución, pero la realidad es que no hacen absolutamente nada y el deterioro de los centros educativos de la ciudad sigue avanzando”, ha finalizado.