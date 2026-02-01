"Hay unos cuantos especímenes que no hacen ningún favor a la humanidad"

Esta misma semana prometía su cargo en el pleno la nueva concejala socialista Dolors López, que llega al cargo en sustitución de María Pérez. Aunque el cambio le ha sorprendido, asegura estar preparada para la tarea que pueda desarrollar de aquí al final de legislatura y más allá de la misma, cuando los socialistas, dice, recuperen el poder en la ciudad. La educación y la salud mental son sus especialidades y mucha salud mental echa de menos en algunos políticos, desde los más poderosos a los más locales.

P- Su llegada al Ayuntamiento de València ha sido una cosa repentina. ¿Se lo esperaba? ¿Le ha sorprendido?

R- A ver, fue repentino el momento en que me enteré, pero realmente yo entré en la candidatura con toda la consciencia y el deseo de poder trabajar por la ciudad de València, con lo cual cuando terminó el proceso de elecciones unas personas nos quedamos haciendo las cosas que ya estábamos haciendo y otras se incorporaron. Ahora las circunstancias han querido que en este momento entré yo. Ha sido una sorpresa, pero ha sido una sorpresa por el momento, no por la decisión mía previa de formar parte de un proyecto político por la ciudad de València.

P- ¿Es el primer cargo político que tiene?

R- Ya fui portavoz en el Ayuntamiento de Benicàssim y aparte de eso, institucionalmente acabo de renunciar al Consell del Audiovisual de la Comunidad Valenciana, del que era vicepresidenta, y además he estado durante tres legislaturas seguidas formando parte del Consejo de Administración de Radiotelevisión Valenciana. He formado parte de alguna ejecutiva en Cultura y Educación, siempre del partido, y he sido dirigente sindical a nivel federal en tanto en Educación como en Innovación Educativa.

"La vocación del servicio público nos hace ir, como yo digo, siempre con bolso y sin maletas"

P- Con estos antecedentes ¿le ha resultado fácil el cambio?

A ver, la vocación del servicio público nos hace ir, como yo digo, siempre con bolso y sin maletas. Es decir, estamos en los lugares para dar lo mejor que tenemos para hacer el servicio público allá donde estemos. Y eso significa que si se nos requiere de otro lugar por circunstancias políticas o de cualquier otro tipo, cambiamos de ámbito y allá que nos vamos con nuestro bolso y sin la maleta. Creo que la política es un lugar donde ejercer un compromiso de servicio y que no tiene la permanencia como uno de sus pilares ni una de sus características.

P- ¿Qué le apetecería conseguir en esta legislatura?

R- Esta legislatura ya está muy avanzada, pero bueno, vamos a ver qué conseguimos. Lo que a mí me apetecía conseguir en un primer momento era ganar el Ayuntamiento de València y, por supuesto, me hubiera encantado ser la primera ciudad que tuviera una Concejalía de Salud Mental exclusiva. Hubiéramos sido punta de lanza en toda España. Iba en mi proyecto y realmente ese era mi deseo. Como a mitad de legislatura no va a poder ser, sí que voy a intentar que todo aquello que tiene que ver con una visión tanto comunitaria como transversal de la salud, sobre todo de la salud mental, pueda estar, si no llevándose a cabo, sí en camino de llevarse a cabo.

"Me hubiera encantado ser la primera ciudad que tuviera una Concejalía de Salud Mental exclusiva"

P- ¿Por lo pronto, qué áreas le han encomendado para este fin de mandato?

R- Pues, por lo que decía antes, comienzo por la Sanidad y la salud mental y también la Educación y el Bienestar Social. Con lo cual, estamos en los pilares de la sociedad del bienestar. El servicio público que hace que las personas no estén determinadas por el lugar donde nacen, por la familia en la que nacen, sino que sus cargos elegidos, sus representantes políticos, puedan conseguir, mediante las estrategias políticas, que se compensen las diferencias entre quien ha nacido en un lugar o en otro, en una familia o en otra. Ese es realmente el fundamento de la democracia. Por eso me gustan tanto las áreas de las que me voy a ocupar.

P- ¿Desde ese punto de vista tan personal suyo y además como especialista en la materia, cómo ve la salud mental de la política? Hablo de la política y de los políticos. Hablo de fuera y de dentro.

R- Estoy leyendo algún libro últimamente que tiene que ver con eso, con la salud mental de las personas que ejercen cargos públicos. Y diría que tenemos motivos de preocupación por unos cuantos especímenes que realmente no le hacen ningún favor a la humanidad. Podían estar tranquilamente en su casa jugando al golf u otras cosas. Pero también es cierto que tenemos unos grandes políticos, con una estrategia bien definida hacia el bien común y las sociedades democráticas que compensan las diferencias. Pienso que se puede y por eso estamos aquí, formando parte de proyectos, tanto en el Ayuntamiento como en el Ministerio.

P- ¿Entiendo que esto es igual en todos lados...

Yo colaboro porque esas situaciones se repiten en todos los estratos de la política, en la política local, en la política autonómica, en la política nacional, en la política internacional. Esos modelos se repiten. Se repiten en las personas.

"Tenemos que estar preparados para que desde nuestros programas, desde nuestros proyectos, podamos tener un cribado, una posibilidad de control democrático, de que una persona con unas condiciones que pueden afectar y hacer daño al resto de la sociedad o al resto del bienestar de la sociedad, no puedan continuar o no deban democráticamente"

Es decir, el problema de la salud mental es que nadie estamos exentos de que nos pueda ocurrir. Igual que no hay un perfil para la persona suicida, también hay muchos números para que cualquier persona en un momento de su vida, con una proporción de 1 a 4, pueda tener un problema de salud mental o un trastorno de salud mental. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos que estar preparados para que desde nuestros programas, desde nuestros proyectos, podamos tener un cribado, una posibilidad de control democrático, de que una persona con unas condiciones que pueden afectar y hacer daño al resto de la sociedad o al resto del bienestar de la sociedad, no puedan continuar o no deban democráticamente. Tenemos métodos, tenemos procedimientos y hay que ejercerlos. A mí me gustaría en ese momento que hubiera más y estoy hablando, como usted sabe, del nivel internacional, pero también del nacional. Escucho declaraciones que me ponen los pelos de punta, absolutamente y profundamente antidemocráticas, pero también antihumanitarias. Hay personas que están propiciando el odio y no solo sacándolo a través de los tweets, como tenemos bien cerca en nuestro ayuntamiento, sino que además todas sus acciones destilan odio. No van a construir sociedad, van a destruir los valores y lo que nos ha costado tanto construir. Estoy hablando de igualdad, estoy hablando de educación y de todo lo que hace la educación. Desde la educación podemos prevenir, desde la educación podemos corregir y desde la educación podemos compensar. Cuando se cargan, cuando meten mano en la educación, están atentando contra todo el Estado que hemos puesto en marcha.

"Hay personas que están propiciando el odio y no solo sacándolo a través de los tweets, como tenemos bien cerca en nuestro ayuntamiento, sino que además todas sus acciones destilan odio"

P. Me ha hablado, y me voy a parar aquí, permítame, de cribados para de alguna manera retirar de la política, de la mejor forma posible y democráticamente, a determinadas personas que actúan contra las personas o contra el bienestar de esas personas. Pero eso puede ser muy polémico. ¿Cómo se articularían esos cribados? No me viene a la cabeza la manera.

R. Tenemos todos los procedimientos penales en marcha. Quiero decir que la justicia está ahí, pero también la responsabilidad política. Los propios partidos políticos. Y desde la justicia, en el caso de que se extralimiten los límites de la justicia. Estoy hablando, por supuesto, de los procedimientos de los propios grupos para visibilizar lo que está ocurriendo, para que no se dañe lo que nos ha costado tanto construir. Yo exigiría a los partidos esa democracia que hiciera trabajar por el bien común y por aquellos que nos han elegido.

P- Personalmente, ¿qué puede aportar en este sentido? ¿Se puede hacer algo desde el ayuntamiento?

R- Siempre se puede hacer algo desde todos los ámbitos y también desde el Ayuntamiento. Yo pienso que se puede hacer mucho. Una cosa es la competencia a nivel legislativo y otra cosa son las políticas y la denuncia, y lo que significan proyectos y propuestas. Todo esto se puede hacer desde el Ayuntamiento y se va a hacer, se lo aseguro.

P- ¿Le han dado algún consejo tras su incorporación al ayuntamiento que usted haya interiorizado?

R- Tengo la suerte de estar rodeada de un grupo de compañeros magníficos con unas competencias excelentes y por supuesto que me han dado consejos. Y voy a pedir que sigan dándome consejos porque soy de las personas a que les gusta trabajar en equipo y porque pienso que no hay una sola verdad nunca y que la mirada multifactorial es la que nos da, en definitiva, una imagen más real.

P- ¿Y qué tal ha caído en el Grupo Socialista, un grupo que está en transformación?

Noticias relacionadas

Me siento comodísima. Somos un grupo de personas con un gran proyecto que está encabezado por unas personas magníficas y que van a conseguir ganar el Ayuntamiento para las próximas elecciones.