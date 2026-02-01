A pie de barrio
'A pie de barrio' se desplaza al Mercado del Cabanyal
El barrio del Cabanyal es mucho más que un lugar para ir a almorzar, pasear por sus calles y hacerse fotos entre sus fachadas y murales. Esta zona de València cuenta una gran actividad cultural y vida cotidiana.
A finales del siglo XIX y principios del XX es cuando empieza a cambiar el paisaje. Las barracas, que eran las residencias que abundaban, dejaron de construirse para dar paso a muchas edificaciones que todavía se conservan y, sobre todo, a sus bajos tan característicos.
Uno de los lugares que más dinamismo ofrece a este barrio marinero, que entre los años 1837 y 1897 formaba un municipio independiente llamado Pueblo Nuevo del Mar, es su mercado. Este se construyó en el siglo XIX. Con los años se ha convertido en uno de los edificios más representativos de la zona y en un punto de referencia para todos sus vecinos.
- Semana Santa 2026: los valencianos tendrán un día festivo más para disfrutar
- El padre Ángel se muda al Cabanyal
- Hartos de las apps de citas: cómo y dónde se liga en València
- València no tiene medios suficientes para regar sus 6.000 nuevos árboles
- València es una de las 109 ciudades que no ha instalado Zona de Bajas Emisiones
- De lo opulento a lo humilde: calles que se convierten en fronteras urbanas
- Convento Jerusalén finaliza las exaltaciones con la fiesta infantil de Trinidad Ferrer Roig
- El espolín Fallera Mayor de València, instaurado para 'democratizar' el cargo, cumple 25 años