'A pie de barrio' se desplaza al Mercado del Cabanyal

El barrio del Cabanyal es mucho más que un lugar para ir a almorzar, pasear por sus calles y hacerse fotos entre sus fachadas y murales. Esta zona de València cuenta una gran actividad cultural y vida cotidiana.

A finales del siglo XIX y principios del XX es cuando empieza a cambiar el paisaje. Las barracas, que eran las residencias que abundaban, dejaron de construirse para dar paso a muchas edificaciones que todavía se conservan y, sobre todo, a sus bajos tan característicos.

Uno de los lugares que más dinamismo ofrece a este barrio marinero, que entre los años 1837 y 1897 formaba un municipio independiente llamado Pueblo Nuevo del Mar, es su mercado. Este se construyó en el siglo XIX. Con los años se ha convertido en uno de los edificios más representativos de la zona y en un punto de referencia para todos sus vecinos.