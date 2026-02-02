El sector del alquiler de bicicletas se hunde en València

El sector del alquiler de bicicletas atraviesa uno de los momentos más delicados de los últimos años. Así lo constata el Informe Sectorial – Encuesta Clima del Sector Rental de Bicicletas (1er Trimestre 2026), elaborado por la Asociación de Cicloturismo y Turismo Sostenible (ASCITUR). El estudio analiza la evolución del sector durante el ejercicio 2025 y las previsiones para 2026, ofreciendo una radiografía detallada del estado económico, laboral y estructural del alquiler de bicicletas, una actividad clave para la movilidad sostenible, el turismo urbano y el empleo local.

Los resultados reflejan un deterioro significativo del mercado, con una tendencia negativa generalizada que afecta tanto a la demanda como a la estabilidad empresarial. El 100 % de las empresas encuestadas declara que su volumen de alquileres disminuyó durante 2025, sin registrarse ningún caso de crecimiento o estabilidad. Este descenso ha impactado directamente sobre la facturación y sostenibilidad económica del sector.

Durante 2025 se produjeron 10 cierres de establecimientos y el despido de 24 trabajadores, evidenciando un proceso de ajuste especialmente severo en pequeñas y medianas empresas.

Las perspectivas para 2026 mantienen una elevada incertidumbre. El 46 % de las empresas considera que la demanda seguirá disminuyendo, el 31 % prevé estabilidad y solo el 23 % confía en una posible recuperación.

El 23 % de las empresas afirma que prevé cerrar establecimientos durante 2026, mientras que un 31 % adicional declara no saber si podrá mantener su actividad. Las empresas que anticipan cierres estiman un total de 7 tiendas adicionales en riesgo.

El impacto laboral continúa siendo una de las principales preocupaciones del sector. El 23 % de las empresas prevé realizar despidos durante 2026, con 18 puestos de trabajo adicionales en riesgo. De forma agregada, el periodo 2025–2026 podría alcanzar 17 cierres de establecimientos y 42 empleos destruidos o en riesgo.

Valenbisi y el efecto del Day Ticket de 3,99 €

El informe identifica de forma mayoritaria el impacto negativo del sistema público Valenbisi sobre la actividad del alquiler privado. El 77 % de las empresas considera que perjudica seriamente su negocio. Especial preocupación genera la implantación del Day Ticket de 3,99 € por día, una tarifa que permite el uso intensivo del sistema público a un precio muy inferior al coste real de explotación del sector privado.

Las empresas señalan que este billete diario ha provocado una sustitución directa del alquiler privado de corta duración, especialmente entre turistas y visitantes urbanos, generando una distorsión competitiva estructural. La combinación de financiación pública, expansión territorial del sistema y uso turístico ha reducido de forma drástica la demanda del sector rental privado.

Extrapolando los resultados al conjunto del sector, estimado en unas 30 empresas activas, el impacto potencial del periodo 2025–2026 podría situarse en aproximadamente 40 establecimientos cerrados o en riesgo y cerca de 100 puestos de trabajo destruidos o en peligro.

Llamamiento institucional

ASCITUR considera imprescindible revisar el modelo de convivencia entre servicio público y alquiler privado, con el objetivo de garantizar una competencia equilibrada, proteger el empleo local y asegurar la sostenibilidad económica del sector.

Noticias relacionadas

Fuentes del Ayuntamiento de València, sin embargo, consideran que la concesionaria del servicio de bicicletas de alquiler tiene derecho a ser competitiva en este mercado. Es más, consideran que Valenbisi no es el principal problema de las empresas particulares, sino el uso masivo del patinete, que ha sustituido en gran medida a otros medios de transporte personal.