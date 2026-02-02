El Gobierno obliga a retirar casi 2.000 anuncios de pisos turísticos ilegales en València

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha notificado a plataformas online como Booking o Airnbnb la existencia de 86.275 viviendas turísticas y temporales ilegales para que retiren sus anuncios. Se trata de viviendas que han solicitado el número de registro de alquiler de corta duración, pero que no lo han obtenido porque no cumplen los requisitos. España ha sido el primer país de la UE en adaptar la normativa comunitaria que obliga a crear un registro único de alquileres de corta duración.

Desde el pasado mes de julio, es obligatorio dicho código, que otorgan los Registradores de la Propiedad y que se comparte con las plataformas a través de la Ventanilla Única Digital del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Una vez este Ministerio notifica, las distintas plataformas que operan en este sector deben proceder a la retirada obligatoria de los anuncios relativos a estos inmuebles, que se pueden estar comercializando en varias de ellas a la vez.

De las 412.253 solicitudes de registro, 320.620 (78%) corresponden al alquiler turístico, mientras que las 91.608 solicitudes restantes (22%) corresponden a alquiler no turístico; es decir, de temporada. La gran anomalía en ese ámbito es la Comunidad de Madrid, donde el 83% de las solicitudes corresponden a vivienda de temporada.

Por municipios, la ciudad de València se sitúa en la quinta posición del ránking en solicitudes revocadas, solo superada por Madrid, Barcelona, Marbella y Sevilla. Del Cap i Casal se han obligado a retirar un total de 1.874 anuncios de apartamentos, lejos aún de Madrid o Barcelona, donde se mantienen abiertos más de 5.000 pisos turísticos o de temporada con actividad ilegal.

De la Comunitat Valenciana, las ciudades con más apartamentos sin aval del Ministerio son la mencionada València (1.874 viviendas turísticas y de temporada), Torrevieja (1.240) y Calp (725). En el ámbito autonómico, y en línea con los datos anteriormente expuestos, la Comunitat es la segunda autonomía con mayor número de solicitudes de registro obligatorio revocadas (14.387), solo superada por Andalucía (21.872) y por delante de Canarias, Cataluña o Madrid.

Amplia oferta en València

El registro obligatorio de alojamientos turísticos y de temporada está funcionando con el objetivo de perseguir y poner fin al fraude en los alquileres de corta duración al tiempo que se activan otros mecanismos para que estas viviendas se puedan incorporar al mercado de alquiler residencial.

Tal como publicó Levante-EMV, en la ciudad de València uno de cada tres alquileres anunciados en páginas como Idealista ya son de temporada. Este tipo de arrendamiento por semanas o meses –normalmente no más de 11 meses– suele utilizarse para estudiantes o trabajadores desplazados, muchas veces bajo la fórmula de ‘nómada digital’ y siempre por precios más elevados que los del arrendamiento de larga estancia. Es un nuevo asterisco en el mercado del alquiler, otra forma de tensionar el acceso a la vivienda de la ciudad.

Con todo, la provisión de alquileres de temporada y larga estancia en València sigue siendo muy inferior a la de los pisos turísticos. El visor de Visit Valencia recoge una oferta online de 9.003 apartamentos de corta estancia en la ciudad, una cifra que va en descenso debido, sobre todo, a la puesta en marcha de la Ventanilla Única Digital de Arrendamientos por parte del Ministerio de Vivienda.