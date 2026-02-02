Nace el Sindicato de Inquilinos de València contra los precios abusivos del alquiler

El próximo viernes 6 de febrero, a las 18:30h, la Societat Coral El Micalet acogerá la presentación pública del Sindicat de Llogateres de València. Según explican fuentes de la organización, esta surge de la necesidad urgente de dar una "respuesta organizada a la crisis de vivienda que vive la ciudad de València y toda su área metropolitana", especialmente afectada por una escalada de precios sin precedentes.

El objetivo del Sindicat de Llogateres es organizar a los inquilinos y las inquilinas que sufren "una realidad material injusta, crítica e insostenible". Según los últimos datos del mercado, el precio del alquiler en València lidera las subidas en todo el país con incrementos interanuales entre el 15% y el 20%, superando los 1.200 euros en muchos barrios.

Tal como señala la portavoz de la organización que ahora inicia su actividad, Andrea Aleixos, “no estamos ante una simple burbuja, sino ante un proceso de extracción de rentas que empobrece a la mayoría social. Ante este rentismo sistémico, la respuesta individual ya no es suficiente; tenemos que organizarnos”.

Coordinación con todo el Estado

Además de presentarse a la sociedad valenciana en un acto abierto a toda la ciudadanía, el Sindicato de Locatarias aprovechará para presentar el inicio de la campaña ‘Nos Quedamos’. Se trata de una iniciativa que apuesta por la "desobediencia civil no violenta: ante subidas abusivas o no renovaciones injustificadas, el sindicato anima a los inquilinos a mantenerse a la vivienda pagando el precio anterior a la subida y firmado en contrato, para presionar y conducir la situación dramática hacia una negociación eficiente a todas las partes, que respeto el derecho a la vivienda".

Esta acción no es aislada, se imbrinca en una estrategia estatal articulada a través de la Confederació Sindical d'Habitatge COSHAC, donde también está el sindicato valenciano, como ente autónomo. "En caso de que un fondo de inversión o gran tenedor acose a los vecinos y vecinas de València, tendría que hacer frente a una respuesta de presión conjunta en Barcelona, Madrid, Málaga y el resto del territorio", señalan las mismas fuentes. "El apoyo mutuo deja de ser local para convertirse en una herramienta de presión estatal capaz de sentar a negociar gigantes inmobiliarios", explican desde la organización.

Sindicato abierto al tejido asociativo

"Cuando una inquilina negocia sola, pierde; pero cuando lo hacemos organizadas, ganamos", defiende el coportavoz del sindicat, Badr Ait Lamqadem. Por eso, el Sindicat de Llogateres de València recupera algunas herramientas de presión del sindicalismo de clase como la caja de resistencia y la asesoría colectiva. Además, el acto de presentación en la Sociedad Coral del Micalet contará con el apoyo de integrantes de los sindicatos de Barcelona y Madrid, miembros también de la COSHAC. Se pretende ilustrar la eficacia de la organización con conexiones telemáticas con testigos directos de "luchas emblemáticas de la historia de estas organizaciones", como la huelga contra La Caixa o la acción contra las cláusulas abusivas del fondo Nestar-Azora.

Noticias relacionadas

El Sindicat de Llogateres nace con una vocación de movimiento abierto y transversal. Para esta presentación, se ha invitado la totalidad de los movimientos sociales y sindicales de la ciudad, con la voluntad de colaborar estrechamente con todo el tejido asociativo existente. El objetivo es sumar fuerzas y recursos con el resto de actores que defienden los derechos de las vecinas, "entendiendo que la diversidad de estrategias enriquece la lucha común".