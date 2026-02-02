Botellas vacías, excrementos y retrovisores rotos: los vecinos de la Roqueta de València piden "al menos" que se limpie el barrio

Con un poco de suerte no "salta la mala chispa" el sábado de madrugada y no hay peleas, pero los restos del botellón, la basura acumuluda e incluso los coches vandalizados es algo de lo que se librarán el fin de semana. Esto está ocurriendo en el valenciano barrio de la Roqueta cada fin de semana y está llevando a los vecinos de la zona a una situación insoportable.

Desde la asociación vecinal piden que "ya que parece que no hay solución al botellón, al menos que haya un mantenimiento de la zona", porque según explica Miguel Sánchez, presidente de la Associació Veïnal La Roqueta a Levante-EMV, "amanecemos los domingos con toda la suciedad en las calles y hasta el lunes no se baldea ni se recoge la basura".

El polo de atracción para los incívicos son dos discotecas que flanquean el barrio. La gente se concentra en los alrededores para beber en la calle y ya está el lío montado. Porque además del ruido propio que se deriva de las reuniones en las plazas y jardines del lugar, se suma que muchas mañanas aparecen coches con los retrovisores o los limpiaparabrisas rotos. "No sé si en otros barrios donde hay mucho ocio nocturno también ocurre, pero aquí tenemos un ratio de vehículos vandalizados muy alto", lamenta el presidente de la asociación vecinal.

Por eso, los residentes de la Roqueta demandan que además de una mayor limpieza en el barrio, haya también más presencia policial que haga una función disuasoria. "El problema es que pasa la policía local, pero en cuanto desaparecen por la esquina, los grupos que se han disuelto llevándose las bolsas con el alcohol, vuelven al mismo sitio", explica Sánchez quien asegura que pese a las diferentes reuniones mantenidas con concejales, el envío de instancias al Ayuntamiento de València e incluso su asistencia a plenos del consistorio, "no hay mejoras".

Otro de los panoramas con los que se encuentran las mañanas de los domingos son los restos orgánicos del personal que desbarra el fin de semana. Desde excrementos humanos escondidos entre los contenedores "con su papelito y todo" hasta orines que se cuelan en los patios de los edificios y, por supuesto, papeleras desbordadas. "Es que vemos que el barrio va a peor y no se buscan soluciones, ya solo nos queda denunciar públicamente la situación", explica Miguel Sánchez.