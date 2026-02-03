Bernabé denuncia un recorte del 10 % las viviendas públicas en el PAI de Benimàmet

La secretaria general de los socialistas en València, Pilar Bernabé, ha denunciado que María José Catalá ha recortado un 10% la vivienda protegida prevista en el futuro PAI de Benimàmet mientras mantiene bloqueado el registro de solicitantes de la Concejalía de Vivienda, que sigue sin estar disponible para realizar nuevas inscripciones. Así se ha manifestado durante la visita que ha realizado a Benimàmet con motivo de la campaña informativa sobre la Ley de Vivienda del gobierno, una normativa que Catalá se niega a aplicar a pesar de que reduciría los precios del alquiler sustancialmente en todos los barrios.

La candidata a la Alcaldía de los socialistas ha manifestado que "esta decisión de reducir el porcentaje de vivienda pública en el PAI de Benimàmet con respecto incluso a los porcentajes que estableció el gobierno de Rita Barberá supone una nueva muestra de la política del gobierno de Catalá y Vox en materia de vivienda que solo se preocupa por el negocio de las promotoras y bloquea cualquier iniciativa que beneficie a los vecinos y vecinas de los barrios de València y les garantice el acceso a la vivienda en su ciudad". Y es que, ha apuntado, este tijeretazo a la vivienda pública que ha asestado Catalá se complementa con un incremento del 20% de la edificabilidad en el PAI para "garantizar que los promotores puedan ganar más dinero".

El PAI que ha diseñado Catalá para Benimàmet rectifica a la baja el 50% de VPP que estaba previsto desde 2014 y paralelamente el convenio establece que tanto la Generalitat Valenciana como el Ayuntamiento han de vender las parcelas de vivienda que les correspondan en este desarrollo para pagar el soterramiento de la L11 del metro incluso aunque la Generalitat incumplió su compromiso de construir el parque lineal, una zona verde que finalmente asumió el Ayuntamiento.

Frente a este "recorte injustificado que empeora el acceso a la vivienda de los valencianos y valencianas", Bernabé ha apostado por incrementar hasta el 60% la VPP en el PAI de Benimàmet y, además, incluir 350 viviendas dotacionales, el 10% de la edificabilidad total. De la misma manera, ha propuesto que el Ayuntamiento no venda ni una sola parcela residencial del PAI a los promotores como pretende Catalá para eludir todos los controles de adjudicación de vivienda como ha pasado en Alicante sino que todos estos solares se desarrollen directamente desde AUMSA de la Concejalía de Vivienda.

Finalmente, ha instado a la Generalitat a que se comprometa a construir vivienda pública a través del EVHA en las parcelas que le correspondan en el PAI. “Es inconcebible que Catalá siga sin tomar ni una sola medida para reducir la enorme crisis de vivienda que su gobierno ha provocado en València cuando tiene herramientas como la Ley de Vivienda, que permitiría limitar los precios del alquiler. Y ahora, encima, recorta un 10% las viviendas públicas en nuestros barrios como pretende hacer en Benimàmet”, ha finalizado.