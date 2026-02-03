La presión vecinal tumba una macroverbena en el Botànic

La plaza de San Sebastián cambiará de paisaje durante las Fallas de 2026. Tras varios años de quejas y denuncias, la presión vecinal ha logrado tumbar la macroverbena organizada por el sello theBasement en el barrio del Botànic, en lo que habían dado en llamar ‘El Casal del House’.

El festival de música techno comisionado por la falla Borrull-Socors y organizado por la citada empresa cerraba al tránsito la plaza San Sebastián, privatizando con vallado propio uno de los espacios centrales del vecindario, y se dilataba durante cinco noches de la fiesta josefina desde las 22 horas hasta las 4 de la mañana. El año pasado tres de las cinco noches se utilizó el “sonido sótano full house”.

Según los vecinos de la zona, este sonido de la macroverbena se sustanciaba en una mezcla de bajos muy potentes que retumbaban los pisos y hacían vibrar los cristales de las viviendas a 100 metros de la mesa del DJ, con sesiones de música sin cortes ni descanso para los residentes del céntrico barrio.

Pero no solo eso. Algunos vecinos del Botànic llevaban varios años denunciando que, con la llegada de las Fallas, el festival de música electrónica atraía un perfil de público poco respetuoso con el barrio. Aunque las molestias vienen de lejos, con el festival de música techno se habían recrudecido hasta el extremo de que, según se denunció, alguna gente se colaba en los portales para desahogar la vejiga.

“Este año vamos a cambiar. Hemos escuchado a los vecinos y también nos hemos escuchado a nosotros mismos, porque era otro ambiente y no nos gustaba”, dicen desde la comisión Borrull-Socors. “Es cierto que se hacía todo dentro de la legalidad. Los vecinos llamaron una vez a la Policía Local y se comprobó que el medidor acústico estaba en un lugar inadecuado, pero la empresa lo corrigió y no fue sancionada”.

Botànic Fest

Descartada la nueva edición del festival “TheFallas” en el Botànic, la comisión fallera organizará un evento con la empresa castellonense Planafest SL mediante el que pretende recuperar la esencia del antiguo Plan B, más amable para el barrio. “La fiesta se llamará Botànic Fest y estaremos más encima”, dicen en Borrull-Socors. “Vamos a darle un toque más cultural. Habrá dos días con almuerzo, degustación de cerveza y vino y la actuación de varias bandas. Luego habrá otros días con DJs, pero estos pondrán música más tranquila para otro tipo de público”.

Sobre la fiesta de theBasement, las mismas fuentes explican que previsiblemente se mudará al distrito de Jesús después de que el Botànic les cerrara la puerta.

Edificios protegidos

Otra de las cuestiones que preocupan en el Botànic, además del ruido y el incivismo, es el uso intensivo de una plaza flanqueada por dos Bienes de Interés Cultural (BIC), el Jardín Botánico de València y la parroquia de San Miguel y San Sebastián. La tensión que provoca un aforo al límite para elementos patrimoniales que ya estaban ahí mucho antes de la fiesta.

Se da la circunstancia además que, pocos meses después de la celebración del TheFallas a los pies de la parroquia, el Ayuntamiento de València denegó el permiso de otro festival, el VIHsibles, por estar organizado en el entorno de la iglesia del Carmen. El agravio comparativo procede de un tecnicismo.

La fiesta LGTBI de junio debía ser autorizada por Espacio Público y esta delegación preguntó a la Comisión de Patrimonio si el festejo ponía en riesgo el Bien de Interés Cultural, cosa que a criterio técnico efectivamente ocurría. La macroverbena del Botànic y todas las demás en las fiestas josefinas, en cambio, están regidas por el bando fallero y suele ser más laxo en la protección del patrimonio de la ciudad.

Noticias relacionadas

"El barrio habla, la falla escucha"

Más allá del cambio de formato en el festival, la falla Borrull-Socors ha abierto un proceso de participación con jornadas de diálogo entre los vecinos y los integrantes de la comisión ubicada en el barrio del Botànic. La primera sesión tuvo lugar el pasado viernes 30 de enero en la biblioteca María Beneyto. Su objetivo pasaba por establecer un diagnóstico del barrio durante las fiestas y proponer opciones de convivencia en las primeras semanas de marzo. La siguiente sesión de diálogo se celebrará el sábado 14 de febrero en el casal de la falla. La asistencia es libre.