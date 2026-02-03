Regulación extraordinaria de migrantes en València: ¿Dónde hay que acudir a informarse?

Nadie quiere quedarse fuera. Miles de migrantes llevan días preparando documentación para acogerse al proceso de regularización masiva aprobado por el Gobierno. Si el fin de semana, decenas de personas hacían cola en copisterías de la capital para preparar sus documentos; el lunes, las colas se trasladaron a las oficinas del padrón del Ayuntamiento de València.

El objetivo: obtener información pero, sobre todo, empadronarse. Cientos de personas hicieron cola durante horas para conseguir una cita a intentar empadronarse como paso previo a acreditar la residencia continuada en España durante cinco meses, uno de los requisistos establecidos por el ministerio para poder obtener el permiso de residencia a partir de abril.

Masificación en las oficinas

Ante la afluencia de público y la masificación en las oficinas de empadronamiento, desde el Ayuntamiento de València han emitido un comunicado informando de qué tienen que hacer los migrantes para poder acogerse a este proceso de regularización.

A través de un mensaje en sus redes sociales, el consistorio ha tomado cartas en el asunto y ha optado por derivar cualquier trámite a la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno. De hecho, insisten en que las oficinas del padron no poseen información al respecto.

El padrón, llave ineludible de la regularización

El problema de esta situación reside en los requisitos del proceso de regularización. Para que un migrante pueda acogerse a esta medida extraordinaria, debe demostrar que reside en España de manera continuada desde antes del 31 de diciembre de 2025. Concretamente, se exige acreditar una estancia mínima de cinco meses en el momento de la solicitud.

Aunque el Ministerio del Interior admite otras pruebas —como citas médicas o recibos de transporte—, el certificado de empadronamiento es el documento de mayor peso jurídico y el que garantiza una tramitación sin sobresaltos. Por ello, aunque el Ayuntamiento derive a Extranjería alegando falta de información sobre el proceso estatal, los migrantes regresan inevitablemente a la ventanilla municipal: necesitan el padrón para poder existir legalmente ante el Estado. Esta desconexión entre administraciones ha creado un "limbo" donde el ciudadano se convierte en un mensajero entre dos ventanillas que no se comunican.