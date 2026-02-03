Así será nueva seguridad vial de València: sin semáforos en ámbar y con un ojo en los patinetes

El tráfico en la ciudad de València va a tener nuevos condicionantes a partir de hoy. Este martes el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell, ha presentado el nuevo Plan Director de Seguridad Vial que tendrá una vigencia de cinco años y que sustituye al que llevaba dos años caducado. En esta nueva versión se incluyen algunas modificaciones que persiguen reducir a la mitad el número de accidentes con heridos graves y fallecidos en la ciudad. Cabe recordar que en 2025 más de una docena de personas murieron en siniestros viales en València.

Los cambios contemplados en el nuevo plan de seguridad vial van dirigidos a atajar los accidentes en los que están involucrados los patinetes puesto que, según los datos señalados por el consistorio, el 23 % de las personas fallecidas en accidente en las calles de València circulaban en uno de estos vehículos de movilidad personal. Por eso parte de las medidas introducidas ponen al patinete en el punto de mira.

Normas de circulación del patinete

Una de las modificaciones que se aplicará de forma progresiva es la eliminación de la fase ámbar intermitente en los semáforos de los cruces porque, precisamente, muchos de los accidentes en los que se ven involucrados los patinetes o las bicicletas, se producen en estas fases de la señalización vial. Para organizar esta supresión se pondrá en marcha un análisis de intersecciones para valorar la eliminación progresiva de la fase ámbar intermitente, porque muchos de los siniestros en que se ven involucrados los VMP

En la redacción de este nuevo Plan Director de Seguridad Vial se contempla uno de los proyectos anunciados hace unos meses por este gobierno municipal: la nueva Unidad de Policía Local de Vehículos de Movilidad Personal. Los agentes que conforman esta división patrullarán por los viales ciclistas de la ciudad en patinete para detectar infracciones relacionadas con la velocidad, las distracciones, el uso del casco y para auditar el estado del carril, la señalización y los elementos de seguridad, así como mejorar su interacción con los peatones.

Como publicó Levante-EMV, los patinetes se han sometido a una nueva regularización que obliga a los usuarios de estos vehículos personales ligeros a inscribirlos en el Registro Nacional de Vehículos y a contar con un seguro de responsabilidad civil para cubrir los posibles percances en los que se vean involucrados. En este sentido, y para controlar una correcta circulación tanto de los patinetes como del resto de vehículos, se llevarán a cabo de campañas específicas y planificadas durante todo el año enfocadas a vigilar el consumo de sustancias psicotrópicas y alcohol, la vigencia de la ITV y el SOA (Seguro Obligatorio de Automóviles) de los vehículos, las distracciones al volante por el uso de los móviles y auriculares, las infracciones en el estacionamiento, parada y circulación y el exceso de velocidad con los 4 cinemómetros estáticos de cabina (rádares) que se instalarán de forma rotativa trimestral en las diez cabinas existentes y 4 cinemómetros (rádares) estáticos en vehículos policiales.

Lectura de matrículas para multar por ir por el carril bus

Como es de suponer, el papel de la Policía Local de València para lograr la reducción de los siniestros con heridos graves o fallecidos en la ciudad en el año 2030 es esencial. Por ello, se ha diseñado un Plan de Actuación que incluye un conjunto de medidas técnicas y policiales basadas, principalmente, en el análisis de datos de siniestralidad y el estudio de las velocidades registradas en la red viaria. De hecho, desde hace unos meses, el cuerpo policial municipal cuenta con una sección de nueva creación, el Departamento de Análisis Viario, dedicado a identificar y analizar las zonas de alta siniestralidad para proponer, en coordinación con el servicio de movilidad y a través de reuniones periódicas, revisiones de la señalización horizontal, vertical y semafórica y prestando especial atención a la movilidad de las personas con discapacidad.

Los agentes policiales incidirán en la identificación de patrones objetivados de riesgo vinculados al consumo de alcohol y drogas, las distracciones al volante y la inspección, vigilancia y mejora de los viales ciclistas y el comportamiento de sus usuarios. El plan prevé asimismo incluir revisiones trimestrales y evaluaciones anuales del grado de cumplimiento de los objetivos. Precisamente se contemplan actuaciones futuras sobre los carriles bici de la ciudad: se ampliará la red de estos viales segregados y se ejecutará el traslado a la calzada de aquellos tramos que actualmente discurren por la acera.

En lo que respecta a las actuaciones policiales, destaca la incorporación de dos vehículos con lector de matrículas para emitir denuncias automatizadas de ocupación del carril EMT/TAXI y la ocupación de zonas peatonales. La ocupación del carril EMT/TAXI es una infracción que perjudica seriamente la velocidad comercial del transporte público, cada vez más demandado por los vecinos. La circulación y el aparcamiento en zonas peatonales también será castigado con multas por "constituir un claro peligro, fundamentalmente para niños y personas con movilidad reducida".

Movilidad más segura

El titular de la cartera de Movilidad ha anunciado que se proseguirá con la implementación de medidas para garantizar una movilidad segura en todos los modos de transporte. Las principales actuaciones se centrarán en el ámbito peatonal y accesibilidad a través de la mejora de las paradas de transporte público, la creación de entornos escolares seguros, la ejecución de nuevos pasos de peatones semaforizados, la instalación de avisadores acústicos y descontadores, la eliminación de obstáculos en aceras y la mejora de la visibilidad en intersecciones mediante el desplazamiento de plazas de motos antes de los cruces, medidas que ya se vienen implementando en los dos últimos años.

En relación con la gestión del espacio y el transporte público se continuará incrementando la dotación de plazas reservadas para Personas con Movilidad Reducida (PMR) y plazas de Carga y Descarga y se aplicarán medidas específicas para optimizar la velocidad comercial de la red de la EMT como la señalización de nuevos carriles bus o la regulación semafórica específica para el transporte público.

Radiografía de los accidentes en València

Durante la presentación del plan de seguridad viaria se ha hecho pública la evolución de la siniestralidad de los últimos 7 años, desde 2019 al año 2025, periodo en el que la Policía Local ha detectado una tendencia ascendente en la ciudad que sólo se vio interrumpida por el descenso puntual en el año 2020 a causa de la pandemia. Además, desde 2023 se ha cambiado el sistema de registro de datos para contabilizar los siniestros graves conforme a los criterios del Ministerio del Interior que aunque no modifica el volumen de accidentes sí modifica su catalogación, ya que los ingresos hospitalarios superiores a 24 horas pasan a ser considerados como lesiones graves con independencia de que la lesión sea de baja lesividad.

Este incremento de los indicadores se fundamenta en dos factores determinantes que explican el contexto actual. Por un lado, el aumento global de siniestros está directamente vinculado a un crecimiento sin precedentes de la movilidad urbana, como demuestran los récords históricos de 120,5 millones de viajeros en la EMT y 92,7 millones en Metrovalencia en el año 2025, además de un repunte del 10% en el uso de los carriles bici respecto a 2024.

A este volumen de desplazamientos se sumó a finales de 2024 y primer semestre de 2025, el impacto excepcional de la Dana, cuyas consecuencias en las infraestructuras de Renfe Cercanías y Metrovalencia supusieron una mayor utilización del vehículo privado.

Por otro lado, como se ha indicado,el incremento específico en las cifras de heridos graves responde a una mejora técnica en la gestión de datos y a su adaptación a los estándares nacionales del Ministerio del Interior.

Desde noviembre de 2023, la Policía Local ha trabajado para corregir la infrarrepresentación sistémica que existía en este apartado, por lo que el aumento estadístico de lesionados graves no se debe a un empeoramiento de la siniestralidad, sino a una fiscalización más rigurosa de la lesividad real de cada siniestro que ahora sigue estándares no utilizados hasta ahora.

Fallecidos por accidente

En relación a las víctimas mortales, el número se ha reducido significativamente entre 2019 y 2025, concretamente en un 28%. Los siniestros con fallecidos se corresponden con seis peatones, tres conductores de Vehículos de Movilidad Personal, dos de motocicleta y dos de turismo, por lo que los usuarios vulnerables representan el 84,6%. Así en el año 2019 fue cuando se registró el mayor número de víctimas mortales con 19 fallecidos en accidente en la ciudad, y le sigue el año 2022 con 15 fallecidos, mientras que los años 2023 y 2024 se cerraron con 10 fallecidos y 2025 con 13 víctimas.

Tipo de vehículos implicados

Por último, también se ha expuesto el impacto de los diferentes usuarios de la vía en las estadísticas de siniestralidad. De las 182 personas que en el 2025 sufrieron lesiones graves, la motocicleta ocupa el primer lugar con 81, seguida de los peatones con 50, del VMP con 27 personas y de la bicicleta con 12, contabilizándose sólo 7 lesionados graves en turismo.

Desde el año 2019, el incremento de la siniestralidad de los VMP y la gravedad de las consecuencias es clara: de 346 siniestros en el año 2019 se ha pasado a los 825 en el año 2022, a los 1054 en el 2024 y se han incrementado a los 1192 siniestros en el año 2025.

Así pues, se constata que la irrupción de los vehículos de movilidad personal ha supuesto que las personas usuarias de VMP tengan ya una implicación en el 13% de los siniestros y representen el 23% de los fallecidos y el 15% de los lesionados graves.

En cuanto al resto de usuarios de la vía, los siniestros con bicicleta implicados se mantienen por debajo de los niveles de 2022 y son las colisiones frontolaterales y las caídas las circunstancias que más incidencia tienen en este tipo de siniestros. Es significativo que en la mayoría de siniestros en los que se ve implicada una bicicleta se ve involucrada también otra bicicleta, un vehículo de movilidad personal o un peatón, fruto de la utilización del mismo ecosistema viario por la micromovilidad.

Por su parte, la siniestralidad de motocicletas y ciclomotores ha experimentado un descenso respecto al año 2024, con las colisiones como tipología predominante, mientras que los siniestros con peatones implicados han aumentado respecto a la serie histórica, siendo el atropello el motivo principal.

En cuanto a las causas generales, la conducción distraída o desatenta se mantiene como el factor más frecuente, seguida del incumplimiento de la prioridad de paso. Finalmente, el estudio concluye que los cruces y vías con mayor accidentalidad coinciden con las grandes arterias de la ciudad, las cuales soportan la mayor intensidad de vehículos a motor.