Con piscina, gimnasio y aerotermia: así son las zonas comunes de Lyra Residencial, el nuevo complejo de València

El barrio de Benicalap es una de las zonas con mayor demanda y proyección en su expansión. Ubicado en la zona norte de València, este distrito está siendo testigo de cómo nuevos complejos residenciales se alzan en los espacios de los alrededores del estadio Nou Mestalla. Ahora es Metrovacesa, una de las principales promotoras inmobiliarias de España, la que ha iniciado la entrega de las viviendas de Lyra Residencial, su nueva promoción. El proyecto, que ha supuesto una inversión próxima a los 6,8 millones de euros, afronta su fase de entrega con más del 95% de las viviendas ya vendidas.

Ubicado en la calle Valle de Ayora, Lyra Residencial se integra en uno de los ejes urbanos con mayor desarrollo de la capital valenciana, un entorno que combina crecimiento residencial, dotaciones públicas y una amplia oferta de servicios. La promoción está compuesta por 21 viviendas de 2, 3 y 4 dormitorios y áticos, todas ellas con amplias terrazas, garaje y trastero, diseñadas para responder a las actuales demandas de confort, sostenibilidad y calidad de vida.

Zonas de estar de las viviendas de Lyra Residencial en València / Levante-EMV

“Con la entrega de Lyra Residencial damos paso a una nueva etapa para sus propietarios y reforzamos nuestra apuesta por desarrollar vivienda de calidad en enclaves estratégicos de Valencia”, señala David Martínez Cervera, gerente de Promociones de la delegación de Levante de Metrovacesa. “Se trata de un proyecto que refleja nuestro compromiso con la calidad, la sostenibilidad y el bienestar de las personas”.

Las zonas comunes y equipamiento del residencial

El edificio, proyectado por el estudio EAP Arquitectura, dispone de completas zonas comunes que incluyen piscina comunitaria, gimnasio, áreas ajardinadas y espacio de juegos infantiles, concebidas como lugares de encuentro y disfrute para los residentes. Todo junto a la avenida de las Cortes Valencianas y el Palacio de Congresos.

Lyra Residencial cuenta con piscinas comunitarias y zonas verdes / Levante-EMV

Lyra Residencial ha sido desarrollado bajo el estándar Domum de Metrovacesa y cuenta con el Sello Verde de Edificio Sostenible, además de una calificación energética AA. Entre las soluciones implantadas destacan los sistemas de aerotermia, la instalación de placas fotovoltaicas y el uso de aislamientos y acristalamientos de alta eficiencia, que contribuyen a reducir el consumo energético y el impacto ambiental del edificio.

Noticias relacionadas

EAP Arquitectura ha diseñado las viviendas de este residencial de Metrovacesa / Levante-EMV

La promoción se localiza en una zona con accesos directos a las principales vías de entrada y salida de València, como la CV-35 y conexiones de transporte público directas con el centro de la ciudad.