Una inversión de 1,5 millones cambiará la climatización del Mercado Colón

La entrega de los premios concedidos por el Mercado de Colón, en el que ha sido una de las galardonadas "por su continuo apoyo, antes incluso de su nombramiento como alcaldesa" ha sido el escenario elegido por la propia María José Catalá para anunciar la adjudicación por parte de Aumsa de las obras de climatización y saneamiento del ya centenario recinto, y que se materializará este jueves. El Mercado, reconvertido en centro multicomercial, está en proceso de cambio de unas nuevas escaleras mecánicas, que entrarán en funcionamiento este mismo año, y que conectan la planta baja con el sótano, así como de baños nuevos. A esa obra se le acompañará el nuevo sistema de aire, muy especial por tratarse de un recinto extremadamente abierto. Las obras fueron aprobadas el pasado mes de noviembre y ahora llega su adjudicación.

El sistema actual de climatización y ventilación del centro comercial no da cobertura a las necesidades del mercado a causa de la actividad creciente y, por lo tanto, la renovación de la infraestructura de calor y frío permitirá "adaptar los equipos y extender la mejora a todos los ámbitos de la instalación".

Igualmente, la adjudicación de la mejora del sistema de saneamiento y de las estaciones de bombeo de aguas residuales del mercado permitirá asegurar el buen funcionamiento de los baños nuevos que se construirán y garantizar el saneamiento de las aguas derivadas de las cocinas de los diferentes restaurantes. En total, con estas actuaciones se invertirán más de 1,5 millones de euros.

En cuanto al cambio de la escalera mecánica, se trata de una obra necesaria porque conecta las dos plantas del mercado y el uso prolongado provocaba numerosas averías en el mecanismo, que quedarán solventadas con la renovación integral.

María José Catalá ha asegurado que “las obras que se adjudicarán son una de las peticiones que los comerciantes del mercado habían hecho y es uno de mis compromisos”. Para María José Catalá, “con el diálogo y la escucha activa podemos llegar muy lejos y es lo que estamos haciendo en este mercado”.

Premios Mercado de Colón

Los comerciantes del Mercado de Colón lentregan este año la primera edición de sus premios, que reconocen a figuras destacadas en diferentes ámbitos de la vida social, cultural y económica. Este año los galardonados son el cantante José Manuel Casañ, el presentador Pablo Motos, la investigadora científica Ángela Pérez, el cocinero Ricard Camarena y el presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes.

La Asociación de Comerciantes también ha entregado dos premios especiales, uno para la familia de Francisco Mora, arquitecto del recinto -y sobre cuya figura hay una exposición en el museo del Ayuntamiento-; y otro para la alcaldesa, María José Catalá, “por su apoyo continuo al mercado, incluso antes de su nombramiento como alcaldesa”. Catalá ha agradecido el galardón y ha asegurado que “el Mercado de Colón es un éxito colectivo y un compromiso compartido del que vendedores y comerciantes son los principales artífices”.

En el acto, María José Catalá ha recordado la figura del arquitecto Francisco Mora, autor del diseño del mercado, de quien ha dicho que “Mora es el arquitecto de L’Eixample, el que entendía que la belleza no está peleada con la funcionalidad, quien imaginó una València que cuidaba la identidad, y que es el artífice de la València moderna que hoy conocemos”.