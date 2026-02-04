Un nuevo centro sociocultural para atender el 'boom' demográfico de Malilla

Las obras en ejecución del futuro centro sociocultural de Malilla, nueva dotación municipal que se levanta junto al parque del barrio, en el cruce de las calles de Vicent Carceller e Isla Formentera, ya superan el 40% del total ejecutado, por lo se prevé que estarán finalizados antes de acabar el año, según ha explicado la alcaldesa María José Catalá en su visita al centro en construcción.

En estos momentos se está ejecutando la fachada de ladrillo cara vista exterior, los trasdosados –revestimientos de muros interiores– de fachadas, tabiquerías interiores, las cubiertas, parte de las instalaciones y la ejecución de los conductos de clima. El futuro centro ocupará un edificio de tres plantas, con 2.900 metros cuadrados de superficie útil, será sostenible y de uso íntegramente vecinal. La alcaldesa ha subrayado que "este nuevo centro socio-cultural reducirá el consumo de energía en un 20%".

La inversión municipal asciende a 6,4 millones de euros, que ejecuta la empresa ECSA Obra Pública y Civil. Catalá ha destacado que el ayuntamiento prevé abrir la nueva dotación de Malilla en 2026. Lo hará en un entorno poblado de grúas, en plena expansión tanto de viviendas como de obra pública. De hecho, a escasos metros de este centro sociocultural el gobierno municipal presentó hace pocos meses el proyecto del nuevo CEIP 106 de Malilla, que dará servicio a 735 escolares.

Equipamientos para todas las edades

El centro sociocultural de Mallila está distribuido en tres plantas, y aglutinará en un único lugar diferentes equipamientos de uso ciudadano para todas las edades. En primer lugar, albergará un nuevo centro de Universidad Popular, dado que, hasta ahora, los centros más cercanos de la UP eran los de Jesús y de Ribes. Con la puesta en uso de este nuevo espacio de formación de la Universidad Popular serán ya 32 los centros de la UP en la ciudad.

En segundo lugar, el CMAPM (Centro de Actividades para Personas Mayores) Malilla, que en estos momentos ofrece su programa de cursos, ocio y formación para las personas de más edad del barrio en las dependencias de la calle de Juan Ramón Jiménez, se trasladará al nuevo edificio, para disponer de mejores y más adecuadas instalaciones en un entorno más accesible.

También se trasladará al nuevo edificio el Centro de Juventud de Malilla, que hasta ahora funciona en un espacio en la calle del Ingeniero Joaquín Benlloch. Y lo mismo, con la Biblioteca Municipal Roís de Corella, que se adecuará en el nuevo centro sociocultural para ampliar y mejorar su oferta al vecindario. Junto a todo ello, el edificio contará también con cinco salas polivalentes en las que se podrán realizar actividades de todo tipo: charlas, exposiciones, conferencias, encuentros...

La planta baja se ha reservado en su totalidad para el desarrollo del Centro Municipal de Actividades para Mayores. La primera planta se distribuye en dos zonas, con el Centro de Juventud en una parte, y la Universidad Popular en la otra; mientras que la segunda planta la ocupan la Biblioteca y las Salas Polivalentes.

30 millones de inversiones

Uno de los elementos más destacables del nuevo equipamiento es que garantizará la eficiencia energética, puesto que su diseño permite la iluminación y la ventilación natural en todos los espacios. Además, dispondrá de jardineras con vegetación, como ‘colchón verde’, y las fachadas contarán con ‘doble piel’ (paneles prefabricados de hormigón) para crear sombras y proteger del sol.

La alcaldesa ha afirmado que Malilla "es un ejemplo modélico" del proceso que su gobierno está haciendo en la ciudad. "Estamos trabajando en inversiones de más de 30 millones de euros y estamos acompañando por primera vez el crecimiento exponencial de un barrio con el crecimiento de las dotaciones públicas". Entre las nuevas iniciativas ha mencionado el nuevo centro de salud que se inauguró por valor de más de 5 millones de euros, el proyecto para una nueva comisaría de la Policía Local, la próxima habilitación de una IDE (con canchas de baloncesto y pistas deportivas al aire libre), y el CEI Malilla, que tiene una inversión prevista de 15 millones de euros.