La calle de València con más accidentes graves: 61 siniestros en un año, algunos de ellos mortales

La actualización del nuevo Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València que llevaba dos años caducado ha vuelto a poner en el foco el número de accidentes de tráfico que se producen dentro del núcleo urbano de València.

Como se detalla en los informes elaborados por la concejalía de Movilidad y Policía Local, las grandes avenidas que cruzan la ciudad registran la mayor cantidad de puntos negros de siniestros viales. La mayoría de estas vías son, efectivamente, avenidas esto es, con varios carriles de circulación, y otro aspecto que influye en el número de accidentes: los cruces, puntos delicados para el tráfico rodado a los que se suma la interacción entre vehículos a motor y patinetes y bicis en las intersecciones.

Pero otro de los aspectos que podrían elevar los accidentes graves, es decir, los que registran fallecidos o heridos de consideración, son los atropellos. Dos de estos arrollamientos que dejaron sendas personas fallecidas tuvieron lugar con apenas un año de diferencia en el mismo sitio, el cruce de la calle San Vicente con la plaza de San Agustín. Y es precisamente esta calle la que contabiliza el mayor número de accidentes con lesiones graves de toda la ciudad.

Las calles de València con más accidentes graves