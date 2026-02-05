El coche toma València: el tráfico crece sin interrupción un 8,8% en los últimos tres años

Uno de los principales retos de València, quizás el más importante junto con el acceso a la vivienda, pasa por planificar una movilidad que ahorre tiempo, estrés y emisiones. Encontrar un equilibrio –o aspirar a él– entre el vehículo privado y el transporte público. De momento, la balanza en el Cap i Casal sigue descompensada y el coche continúa conquistando terreno mientras Cercanías, Metrovalencia o EMT descienden lentamente en una pendiente hacia el agotamiento, que no hacia la irrelevancia, pues año tras año suman máximos históricos de usuarios, señal de que la población crece mucho más rápido que los servicios públicos.

En un contexto de políticas coercitivas para el vehículo a motor, con Europa reclamando zonas de bajas emisiones en las grandes ciudades, la tercera capital de España ve cómo se incrementa ininterrumpidamente el número de desplazamientos en sus carreteras, tanto de acceso como de circulación interior. El Grupo Municipal de Compromís ha elaborado un extenso estudio a partir de los datos oficiales del portal de Movilidad del Ayuntamiento de València. El informe recopila los mapas de intensidad por tramos y compara las cifras de 2025 con los tres años anteriores, hasta 2022. En términos estadísticos, un mismo trayecto puede atravesar varias vías y, por tanto, diferentes desplazamientos. Para los datos extraídos de los aforos oficiales se han considerado las espiras completas en el periodo evolutivo –se han utilizado los 72 principales puntos de medición y se ha excluido Pérez Galdós desde el pasado verano–. El balance global del tráfico en València en los últimos cuatro años arroja una flecha en continuo ascenso. El aumento es estructura, no puntual.

En los accesos a la ciudad por la Pista de Silla, la autopista del Saler, Avenida Cortes Valencianas, Avenida del Cid y prolongación de Juan XXIII se registran unos 420.000 desplazamientos a comienzo de 2025 (con un incremento del 8,8 % respecto a 2024), se superan los 450.000 en junio (+1,88 %), la flecha cae hasta los 320.000 en agosto y vuelve a superar los 420.000 en septiembre, octubre y noviembre. De los últimos cuatro años, la mayor intensidad de entradas a València en coche se dio durante el primer semestre de 2025, siempre según las cifras del portal de Movilidad.

Evolución de los desplazamientos en las entradas a la ciudad / Levante-EMV

En las grandes avenidas y calles –Acceso Barcelona (paso inferior); Ausias March; Av. Baleares; Av. del Puerto; Blasco Ibáñez; Instituto Obrero de València; Puente de Monteolivete; San Vicente; Santos Justos y Pastor–, durante 2025, hubo en torno a 20.000 desplazamientos más cada mes respecto a los tres años anteriores, situándose el récord en el mes de junio por encima de los 360.000. Porcentualmente, la subida fluctúa en torno al 9 % respecto al año anterior, con una tendencia que ya era alcista desde 2022.

Incremendo en grandes avenidas / Levante-EMV

Mientras, en las Grandes Vías y márgenes del viejo cauce –Antiguo Reino; Fernando El Católico; Filipinas; Llano de Zaidia; Menéndez Pidal; Paseo de Alameda; Puente de Ademuz; Puente de Aragón; Puente de las Artes; Puente del Real; Ramón y Cajal– la tendencia se mantiene igual. La circulación crece en todos los meses del año 2025 respecto a los ejercicios de los tres años anteriores, con picos de más de 450.000 desplazamientos. En términos porcentuales el incremento mensual medio se mueve en torno al 8 %.

Incremento de los desplazamientos en las grandes vías / Levante-EMV

El mayor incremento del tránsito, no obstante, se registra en la ronda interior y Ciutat Vella. Es decir, Blanquerías, Colón, Conde Trenor, Guillem de Castro, Xátiva, Plaza Tetuán, y Poeta Querol. En meses como junio, el incremento fue de más de 30.000 desplazamientos respecto a los años anteriores con picos de más de 210.000 trayectos y subidas porcentuales de hasta un 16 %. En la Ronda de Trànsits –Cardenal Benlloch; Maestro Rodrigo; Avenida Giorgeta; Peris y Valero; Primado Reig; Puente de Angel Custodio– el tránsito de 2025 también fue el más elevado de los últimos cuatro años hasta que comenzaron las obras de Pérez Galdós, con picos de 340.000 desplazamientos mensuales que caen hasta en un 18 % de media por el impacto de los trabajos.

Subidas en ronda interior y Ciutat Vella / Levante-EMV

Finalmente, como era previsible, el mayor número de desplazamientos de toda València se registra en las grandes rondas y la tendencia mensual también es de crecimiento mensual y absoluto. Es Antonio Ferrandis, Hermanos Machado, Menorca, 9 d’Octubre, Bulevar Sur, Pont de l’Assut, Puente del 9 d’Octubre y Ronda Norte. El año comenzó con más de 500.000 desplazamientos mensuales y un incremento porcentual del 9,1 % respecto a 2024. Más tarde, en meses como julio se superaron los 550.000 y el 7 % de crecimiento. Los datos en las carreteras más transitadas confirman el aumento ininterrumpido del tráfico.

Respiro en diciembre

Sumando los desplazamientos en todos los anillos, el gráfico de 2025 se mantiene muy por encima del resto de años desde enero hasta noviembre y solo en diciembre cae la circulación de la ciudad respecto al año anterior. Tomando como referencia el año 2022, donde se fija el inicio del análisis, el incremento porcentual de los desplazamientos en la ciudad de València se sitúa en torno al 9 %, con los meses de verano por encima del 11 % y otros –febrero o diciembre– con menor subida.

Incremento acumulado en todos los anillos de la ciudad / Levante-EMV

Por último, en el acumulado de los anillos por años se termina de ver la fotografía completa y se observa la pujanza del vehículo privado, que no ceja en su conquista de la ciudad. En 2022 se registraron 22,8 millones de desplazamientos –desglosados por vías; como se ha explicado antes, en el viaje de un único coche pueden registrarse varios desplazamientos–. En 2023 hubo 25,4 millones, un 2,1 % más. En 2024 la cifra creció hasta los 25,7 millones de desplazamientos, lo cual supone un incremento interanual del 1,6 %. Y en 2025 el salto fue mucho más grande hasta alcanzar los 27 millones de desplazamientos, un 4,9 % más que en 2024 y un 8,8 % superior a 2022. El informe constata el mayor protagonismo del coche en todas las zonas de València sin excepción.