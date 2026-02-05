Doce policías locales de València controlarán los patinetes y las bicicletas y empezarán a multar antes de Fallas

La Unidad de Trafico de la Policía Local incrementará su personal con la incorporación de 58 nuevos agentes, destinados principalmente a la regulación de la circulación y al refuerzo de los controles de seguridad vial. Además, 12 de estos policías conformaran la nueva sección que patrullará los carriles bici en Vehículos de Movilidad Personal (VMP), y que está previsto comience a funcionar antes de Fallas.

El concejal de Movilidad y Policía Local, Jesús Carbonell, ha explicado que este refuerzo de la Unidad de Tráfico se enmarca dentro del Plan Vector 2026-2030 del Ayuntamiento, que establece nuevas directrices en el tráfico de València, para conseguir reducir los accidentes mortales y graves en este periodo a la mitad. “La seguridad vial, y en especial la protección de los actores más vulnerables de la movilidad en Valencia, como son los peatones, ciclistas y las personas que se desplazan en patines eléctricos, así como el refuerzo de la seguridad en la circulación de los barrios de la ciudad, es una prioridad para el actual gobierno municipal”.

De esta manera, Carbonell ha destacado que la ampliación de la plantilla de la Policía Local “era una necesidad imperiosa después de que en los ocho años de gobiernos de Compromís y PSPV el número de agentes no dejará de descender”. En este sentido, ha recordado que desde finales de 2024 se incorporaron a la Policía Local 200 nuevos agentes, a los que añadieron a principios de este mes de febrero 50 efectivos más.

En 2026, la plantilla de Policía Local Valencia estará conformada por 1.671 policías, frente a los 1.572 que tenía la plantilla en 2023, al final del mandato del gobierno del Rialto, según datos de la delegación municipal de personal”.

Campaña de controles de seguridad vial

Los 58 nuevos agentes de la unidad de tráfico de la Policía Local, entre otras funciones, trabajaran en la puesta en marcha de las distintas acciones que incluyen los planes Director de Seguridad Vial de Valencia y el Vector de la Policía Local. Entre estos trabajos cabe destacar el inicio de una campaña intensiva de controles de tráfico por toda la ciudad.

La Policía Local iniciará a partir del 9 de febrero una campaña intensiva de controles de tráfico por toda la ciudad, con especial incidencia en los puntos en los que se registra mayor siniestralidad vial, y con el objetivo principal, tal y como ha destacado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, “de reforzar la seguridad vial en València y proteger a los actores más vulnerables de la circulación peatones, ciclistas y conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP)”.

Los controles de la Policía Local, que está previsto se extienda hasta finales del mes de marzo, se realizaran diariamente sobre la conducción de vehículos a motor bajo los efectos por el consumo de alcohol o drogas; sobre el uso correcto de los carriles bici por parte de ciclistas y patinadores, y sobre los carriles bus para evitar el uso indebido que ralentiza la velocidad comercial de la EMT

Control carriles bus

Destaca también dentro de las acciones de plan Vector, como novedoso recurso policial dedicado a combatir la indisciplina viaria, la incorporación de dos vehículos con lector de matrículas para emitir denuncias automatizadas de ocupación del carril EMT/TAXI y la ocupación de zonas peatonales. La ocupación del carril EMT/TAXI es una infracción que perjudica seriamente la velocidad comercial del transporte público, cada vez más demandado por los vecinos. Y la circulación y aparcamiento en zonas peatonales constituye un claro peligro, fundamentalmente para niños y personas con movilidad reducida.