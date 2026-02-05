Tiempo
Las fuertes rachas de viento en València dejan al menos dos heridos
La alerta de la Generalitat Valenciana por viento se eleva de amarilla a naranja y València cierra parques y jardines y se suspenden las actividades al aire libre - La caída del escaparate de un local de comida rápida de la plaza del Ayuntamiento ha herido a una turista
La borrasca Leonardo que sobrevuela la ciudad de València está dejando unas fuertes rachas de viento que están provocando numerosas incidencias. La más grave hasta el momento es la caída este mediodía de la cristalera de un establecimiento de comida rápida ubicado en los bajos de un edificio en la plaza del Ayuntamiento, esquina con la calle de las Barcas. Los cristales desprendidos han golpeado en el brazo a una turista de 19 años que ha sido trasladada en ambulancia a ul Hospital Clínico para ser atendida por los sanitarios aunque las lesiones no revisten gravedad.
Un hombre de 55 años, además, ha tenido que ser evacuado en ambulancia al Hospital General para ser atendido por contusiones en la espalda al golpearle una farola ubicada en el cruce entre la calle Quevedo y Guillem de Castro, junto en la puerta de la antigua sede de Hacienda. La farola se ha partido por la mital al no poder soportar las rachas de viento que han llegado a superar los 100 km/h.
Además de este desprendimiento, numerosos árboles han caído en diferentes puntos de la ciudad, entre ellos en la gran vía Fernando el Católico, en la calle Nou d'Octubre donde un árbol se habría desplomado sobre un coche y frente a la estación de Joaquín Sorolla.
Precaución por el viento en València
La Generalitat Valenciana ha actualizado este mediodía la alerta por viento elevándola a naranja por lo que el Ayuntamiento de València ha decretado el cierre de parques y jardines, el cierre de cementerios y la suspensión de la actividad al aire libre organizada por la Fundación Deportiva Municipal.
Por su parte el concejal de Protección Civil y portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha pedido prudencia en los desplazamientos en la ciudad y provincia evitando circular por zonas donde haya riesgo de desprendimiento de árboles o cualquier otro elemento de mobiliario urbano o cornisas.
Según fuentes municipales durante la mañana de este jueves, los Bomberos de Valencia ha atendido más de 200 servicios relacionados con el viento, la mayoría de ellos menores debidos principalmente a la caída de árboles, riesgo de caída de chapas metálicas, planchas, antenas y señales de tráfico.
Información en elaboración
