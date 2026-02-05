Dónde están los puntos negros de accidentes de tráfico en València

El objetivo del nuevo Plan Director de Seguridad Vial de la ciudad de València está claro: reducir a la mitad el número de accidentes de tráfico con heridos graves y fallecidos en el año 2030. La evolución de personas muertas en siniestros viales muestra que estas disminuyeron un 28 % entre los años 2019 y 2025. Fue en el año 2019 cuando se registró el mayor número de víctimas mortales con 19 fallecidos en accidente en la ciudad, le sigue el año 2022 con 15 fallecidos, mientras que 2023 y 2024 se cerraron con 10 fallecidos y 2025 con 13 víctimas. Pero ¿dónde se producen los accidentes más graves en València?

Los puntos negros de accidentes en València

A nadie le resultará extraño que los lugares donde se ha producido el mayor número de accidentes de tráfico con resultados especialmente dramáticos son las grandes avenidas que vertebran la ciudad. Una especie de 'autopistas' urbanas donde la velocidad y las intersecciones son puntos flacos en el ámbito de la seguridad al volante. Eso sin tener en cuenta a aquellos conductores (de vehículos a motor pero también de patinetes y bicicletas) que circulan bajo la influencia del alcohol u otras sustancias estupefacientes. Un cóctel altamente peligroso.

Según explican desde la concejalía de Movilidad y Policía Local, las calles que podrían considerarse puntos negros por su elevada siniestralidad son precisamente las grandes arterias del tráfico. En la parte norte de València el cruce de la avenida Hermanos Machado con la avenida Juan XXIII es uno de los puntos conflictivos. Aunque no hay que olvidar que la Ronda Nord (bulevar que enlaza con Hermanos Machado) también tiene en su haber algunos accidentes graves.

La avenida Blasco Ibáñez también está considerada una 'zona caliente' en lo que a siniestros viales se refiere. Su cruce con las calles Doctor Moliner y Doctor Gómez Ferrer figuran en el mapa de alta peligrosidad, no en vano, un altar de flores en memoria de alguna de las víctimas mortales de ese nudo decora una de las farolas que hay junto a la entrada del Hospital Clínico.

El camino de Moncada, la avenida Primado Reig en su cruce con la calle Almassora, y la avenida Cortes Valencianas también son puntos calientes de siniestralidad, no en vano en los túneles de esta gran avenida de entrada desde la pista de Ademuz se instalaron hace años radares para controlar la velocidad de los vehículos.

Mapa de puntos negros de siniestralidad en la ciudad de València / Andreu Vicedo

En la línea de las grandes arterias que registran un elevado número de accidentes con víctimas mortales o heridos graves también se encuentran la avenida de los Naranjos en su cruce con la calle Ramón Llull; la avenida Cardenal Benlloch y la avenida del Puerto que también han sido testigo de numerosos accidentes y atropellos.

El nudo entre las avenidas de Ausiàs March y de Fernando Abril Martorell (que conforman el llamado Bulevar Sur) y una parte de la calle Antonio Ferrandis, en el distrito de Quatre Carreres, son de las zonas que más choques graves han registrado. De hecho esta zona es una de las que, según los datos recopilados para elaborar el plan de seguridad vial, sufre más siniestros con lesionados graves durante las noches de los fines de semana (considerando jueves, viernes, sábado y domingo). En esta misma franja temporal la avenida de Jacinto Benavente, en el margen izquierdo del río, se convierte en otra zona que merece especial atención por encontrarse además, en una de las áreas más importantes de ocio nocturno de València, lo que significa una elevada cantidad de desplazamientos en momentos críticos de consumo de alcohol.

Otro de los puntos negros de la ciudad es la confluencia entre la avenida del Cid y la avenida de Tres Cruces. No es de extrañar vista la intensidad de tráfico rodado que circula por esta parte de la ciudad, uno de los puntos de entrada y salida de la ciudad y de nuevo, vías con varios carriles en los diferentes sentidos.

La intensidad del tráfico diario está, irremediablemente, ligada al alto número de accidentes graves que se producen en calles como las de San Vicente, Peris y Valero, Guillem de Castro, la gran vía Ramón y Cajal, Marqués del Turia y Peset Aleixandre.

Mapa de calor que indica las zonas con más accidentes las noches de los fines de semana / Ayto València

Dónde hay más accidentes de patinete

Los patinetes (Vehículos de Movilidad Personal) merecen especial atención por parte del consistorio y de la Policía Local de València. No en vano, en el nuevo plan de seguridad vial municipal hay varias actuaciones dirigidas especialmente a ellos por encontrarse involucrados en el 13% de los siniestros y que representen el 23% de los fallecidos y el 15% de los lesionados graves. Es más, el incremento de la siniestralidad de los VMP ha sido evidente: de 346 siniestros en el año 2019 se ha pasado a los 825 en el año 2022, a los 1054 en el 2024 y se ha aumentado a los 1192 siniestros en el año 2025.

Según explican en el propio Plan Vector de la Policía Local de Valencia 2026-2030, los siniestros con implicación de bicicletas y VMP se concentran de forma recurrente en intersecciones concretas, especialmente en aquellas que conectan grandes ejes urbanos o que se sitúan en entornos de transición entre espacios verdes, áreas residenciales y vías de alta capacidad. Cruces como Paseo Alameda con calle Eduardo Boscá, el entorno del Puente del Mar con Plaza América, las calles Garbí y Florista así como varias intersecciones del centro histórico, en el entorno del Jardín del Turia y el propio cauce registran una reiteración de siniestros relevante.

Los accidentes de patinetes están repartidos por la ciudad, aunque en el cauce del río y aldedores hay mucha concentración / Ayto València

Controles de la Policía Local en València

Siguiendo estas líneas maestras de este plan de movilidad, la Policía Local iniciará a partir del 9 de febrero una campaña intensiva de controles de tráfico por toda la ciudad, con especial incidencia en los puntos en los que se registra mayor siniestralidad vial con el objetivo principal, tal como ha destacado el concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, “de reforzar la seguridad vial en Valencia y proteger a los actores más vulnerables de la circulación peatones, ciclistas y conductores de Vehículos de Movilidad Personal (VMP)”.

Los controles de la Policía Local, que está previsto se extienda hasta finales del mes de marzo, se realizaran diariamente sobre la conducción de vehículos a motor bajo los efectos por el consumo de alcohol o drogas; sobre el uso correcto de los carriles bici por parte de ciclistas y patinadores, y sobre los carriles bus para evitar el uso indebido que ralentiza la velocidad comercial de la EMT.

Según ha explicado Carbonell, los controles se realizarán de manera rotativa para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre circulación, documentación y sanción de las infracciones observadas en relación con los elementos de seguridad obligatorios, el uso de dispositivos de telefonía de modo manual, auriculares, velocidad adecuada y documentación en el ámbito territorial para evitar la rutina y la predicción por parte de los infractores”

Asimismo, entre los objetivos de esta campaña intensiva están también el garantizar el paso de las personas con movilidad reducida, garantizar la fluidez del transporte público de la EMT-Taxi y garantizar el uso correcto de las zonas peatonales

Para determinar los puntos de la ciudad en que la Policía Local fijará diariamente los controles, se ha tenido en cuenta los entornos de mayor siniestralidad media diaria del tráfico y se han tenido en cuenta las demandas ciudadanas relacionadas con excesos de velocidad.