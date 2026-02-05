Estas son las parcelas de Patraix que se convertirán en 644 viviendas sociales

El Ayuntamiento de València ha acordado, a través de la sociedad de Actuaciones Urbanas (Aumsa) recuperar la titularidad de un lote de nueve parcelas en el barrio de Patraix, que se traducirán en bloques de construcción de vivienda pública, cuantificados en hasta 644 pisos. Se trata de una operación que engloba casi 9.000 metros cuadrados, d elos que 7.800 son edificables.

Se trata, en concreto, de unas parcelas que se han recuperado previo pago de una cantidad que estaría por los 225.000 euros y que proceden de una adjudicación -calificada por la oposición, en su momento, como un "dedazo"- a favor del empresario Jaime García Febrer hace ya más de quince años a través de la firma Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar. Las promociones no llegaron a realizarse nunca y la empresa entró en concurso de acreedores, mientras Febrer aparecía como cabecilla de la trama Azud. El pago se ha realizado por acuerdo, para evitar que se eternice un procedimiento judicial -teóricamente, el derecho de superficie se tenía que dar por caducado, pero se ha optado por el acuerdo precisamente para acelerar la operación.

Todas estas parcelas están en la zona de "Nou Patraix" o, directamete, Safranar, grandes superficies a mitad camino entre Patraix y Jesús, a la altura del Cementerio General, que son una de las últimas grandes pastillas de suelo que existen dentro del cuarto cinturón de ronda (el Bulevar Sur) y en el que hay algunos bloques de viviendas ya construidos, como el social que se utilizó para realojar a los vecinos afectados por el incendio de Campanar, o la controvertida finca de José Roca Coll, cuyos bajos fueron preconcebidos como apartamentos turísticos y no como terciario.

Dónde están las parcelas de Patraix que acogerán las 644 VPP

Según destaca el concejal de Urbanismo, Juan Giner, “la recuperación de estos suelos representa un impulso decisivo para la política municipal de vivienda protegida en un contexto de elevada demanda. El Ayuntamiento de Valencia podrá ahora licitar la construcción de estas 644 viviendas, que responden a las tipologías más demandadas actualmente: pisos orientados a jóvenes, familias pequeñas y personas mayores”.

En concreto, el nuevo parque de viviendas que se prevé desarrollar en esta bolsa de suelo que forman las nueve parcelas situadas en diferentes calles del sector PRR-9 de Patraix estará integrado predominantemente por viviendas de uno y dos dormitorios, con superficies entre 35 y 70 metros cuadrados para atender a un amplio abanico de demandantes de alquiler asequible.

"Recuperamos un patrimonio de suelo fundamental que llevaba años bloqueado, lo que nos permite impulsar directamente uno de los mayores paquetes de vivienda asequible de las últimas décadas previstos en la ciudad. Es un impulso histórico”, ha incidido el titular de Urbanismo.

Las nueve parcelas recuperadas se distribuyen por el barrio de Patraix en las siguientes ubicaciones:

Calle Archiduque Carlos: parcela de 1.127 m² con capacidad para 56 viviendas

Calle Virgen de la Cabeza: parcela de 808 m² con capacidad para 63 viviendas

Calle Pío XI: parcela de 499 m² con capacidad para 35 viviendas

Calle Canónigo Tárrega: parcela de 590 m² con capacidad para 56 viviendas

Calle Borrasca: parcela de 531 m² con capacidad para 48 viviendas

Calle Vicente Clavel: parcela de 1.580 m² con capacidad para 84 viviendas

Calle Fray Junípero Serra: parcela de 1.559 m² con capacidad para 112 viviendas

Calle Humanista Mariner: parcela de 969 m² con capacidad para 98 viviendas

Calle Bolivia: parcela de 1.285 m² con capacidad para 92 viviendas

Según el informe técnico elaborado por AUMSA, estas parcelas tienen una edificabilidad total de aproximadamente 64.000 metros cuadrados, distribuidos en edificios de entre ocho y nueve alturas.

Un "impulso decisivo" a la vivienda protegida

La recuperación de este suelo se produce en virtud del acuerdo transaccional negociado con la administración concursal de la mercantil Actuaciones Urbanísticas Valencianas al Mar S.L. (AUVM), empresa que entró en concurso de acreedores en 2015.

AUMSA había cedido hace años el derecho de superficie sobre estas parcelas a AUVM para el desarrollo de proyectos de vivienda protegida. Sin embargo, la empresa concursada no pudo ejecutar los proyectos y los contratos fueron resueltos en 2016 por causa imputable al superficiario.

El acuerdo aprobado ahora establece que AUMSA abonará 250.000 euros a la masa concursal en concepto de liquidación de gastos útiles efectuados por la empresa para el desarrollo de los proyectos. A cambio, AUMSA recupera la plena titularidad de las nueve parcelas, que ya están libres de cargas tras la cancelación registral de los derechos de superficie y evita que estos solares puedan acabar en menos de fondos de inversión.

Próximos pasos

Tras la aprobación del acuerdo transaccional por el consejo de administración de AUMSA, el siguiente paso será la homologación judicial del acuerdo por parte del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Valencia, que tramita el concurso de acreedores.

Una vez obtenida la homologación judicial mediante resolución firme, AUMSA procederá al pago de los 250.000 euros en la cuenta de consignaciones judiciales y se levantarán definitivamente las anotaciones preventivas de afectación al concurso que constan sobre las parcelas en el Registro de la Propiedad.

Con las parcelas plenamente disponibles, el Ayuntamiento podrá iniciar los trámites para la redacción de los proyectos de ejecución y la posterior licitación de las obras de construcción de las 644 viviendas de protección pública.

Plan especial Tendetes-Marxalenes-Zaidia

Por otro lado, el consejo de AUMSA también ha aprobado este jueves la licitación del contrato de servicios para la elaboración del Plan Especial del Área Funcional número 5 "Tendetes-Marxalenes-Zaidía" y sus documentos complementarios.

Este plan especial permitirá definir y desarrollar el futuro urbanístico de esta área de la ciudad, que abarca los barrios de Tendetes, Marxalenes y el distrito de la Zaidía. La redacción de este documento es necesaria para establecer las determinaciones de planeamiento que permitan la transformación y mejora de este ámbito urbano.

AUMSA, como medio propio instrumental del Ayuntamiento, publicará próximamente el anuncio de licitación en la Plataforma de Contratación del Sector Público, permitiendo que empresas especializadas en planificación urbanística puedan presentar sus ofertas.