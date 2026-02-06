Empiezan las obras para sellar de urgencia las grietas en el Campanario de Santa Mónica

La Plaza de Santa Mónica vuelve a tener obras en su entorno. Hace dos años, tras muchos meses de trabajos, se transformó desde un espacio anárquico, con calles intermedias, pequeños e inhóspitos jardines y plazas de aparcamiento a a una plaza totalmente peatonal y amable.

Ahora, sin embargo, había que acometer una nueva obra y además de forma urgente y que, en principio, podría empezar este viernes, una vez conseguidos los permisos «y si tenemos la licencia en la mano», como es la previsión: el campanario, obra de Javier Goerlich, ha superado ya los cien años y el paso del tiempo ha abierto grietas que es necesario sellar tanto para garantizar su estabilidad. Urgente porque, en el informe «se detecta la existencia de un riesgo o deterioro irreversible del inmueble o de alguno de sus valores substanciales».

El director de actuaciones, el arquitecto Vicente Calabuig, de Arsosval, asegura que es una construcción rara, de hormigón armado de vigas "que no se había hecho casi nunca y que, sinceramente, no sé cuántas veces más estará en València". Es muy temprana en su aplicación en el tiempo, porque el hormigón armado era de reciente implantación. Ahora, con el paso del tiempo, entra hasta dentro de lo normal que hayan aparecido grietas. Que fueron detectadas hace un par de años, cuando, en una inspección de las campanas, se apreciaron. "Picamos y vimos que era necesaria la intervención. Vino el Catedrático de Estructuras de la UPV y se puso en marcha el procedimiento".

Imágenes de algunas de las grietas aparecidas / RLV

Había peligro de cascotes

Frenar el posible deterioro irreversible era necesario pero, sobre todo, la posible caída de cascotes. «Las actuaciones inmediatas tienen como objeto evitar la caída de cascotes a la vía pública. Hemos comprobado que en el tramo superior de uno de los soportes hay algunas piezas relativamente sueltas que podrían llegar a desprenderse». El campanario ya llevaba tiempo clausurado y las campanas han sido llevadas a rehabilitar -y en el caso de una de ellas, el "Salvador", la más grande de tocas con más de 800 kilos de peso, se ha mandado a refundir porque ya tenía un estado cuestionable. Era importante suspender, como así ha sido, "el toque de campanas hasta que se eliminen los riesgos". Las grietas no son en la totalidad de la torre, sino solo en el piso campanario. La pequeña cúpula que completa el campanario no se ve afectada por las fisuras.

La inconfundible silueta del campanario de Goerlich / Francisco Calabuig

Las obras, que durarán dos meses, incluirán también la reparación de fisuras observadas en la fachada, que han generado la aparición de humedades. Son, en general, "bastante sencillas. Se sellarán todas las grietas y se repararán las cubiertas".

Los trabajos tienen un presupuesto de algo más de 80.000 euros, que tendrá que ser abonada por la parroquia y su feligresía, que hace ya dos años empezó la cuestación, ya que no ha contado con ayudas públicas.

La de Santa Mónica es una de las parroquias con más implantación popular en el barrio que lo cobija. De hecho, su centenaria historia habla de un lugar en los arrabales de la ciudad, "el otro lado del río", en el que se hacía una labor de conversión bajo la advocación del venerado Cristo de la Fe. En su interior se conserva la columna a la que la tradición señala como aquella en la que fue atormentado San Vicente Mártir. El campanario, de los albores del Siglo XX, es una obra rara de Goerlich por lo que no se ve, el hormigón armado, y también porque, en teoría, es una obra inacabada. Debían haber sido dos torres gemelas, que sustituyeran a dos espadañas gemelas de pequeña altura, ya desaparecidas.