Guerra abierta entre PP y PSOE por la sociedad Parque Central: "Buscan un escenario de crispación"

PP y PSOE han elevando el tono en la “grave crisis” abierta ayer en el seno de la sociedad Valencia Parque Central. La maniobra de la alcaldesa María José Catalá para impedir a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, ocupar una vacante en el consejo de administración de la entidad pública ha enturbiado su normal funcionamiento, ensanchado al mismo tiempo el campo de batalla de cara a las próximas elecciones municipales, donde Bernabé será candidata socialista y Catalá está por ver si concurre como cabeza de la lista popular.

Esta mañana, unos y otros han cerrado filas. El portavoz del gobierno municipal, Juan Carlos Caballero, ha explicado en rueda de prensa el porqué del veto a la delegada del Gobierno: “Pretendían sustituir a un cargo técnico de Adif por la candidata del Partido Socialista en València. Nos parece muy grave. Estamos hablando de una sociedad de gestión, de una sociedad que pretende mejorar la coordinación entre instituciones y no nos parece lo más oportuno que por parte del Gobierno de España quieran convertir la sociedad del Parque Central en un pleno municipal del Ayuntamiento de Valencia”, ha afirmado.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de València ha considerado que la candidatura de Bernabé para la vacante en el consejo de administración de la sociedad “parece una estrategia de confrontación política y de querer convertir todo en un escenario de crispación”. “No hay nadie que entienda que a la candidata del Partido Socialista la quieren incluir en la sociedad Valencia Parque Central por su currículum, en muchos casos por su currículum fake. Nos parece que eso no va a favor de la cooperación ni la confianza entre las administraciones públicas”, ha insistido Caballero.

Para el Partido Popular, el movimiento responde a un ánimo electoralista: “Si quieren utilizar esto como una herramienta electoral, como un espacio donde empezar la campaña electoral, hay otros espacios”, ha dicho mencionado el pleno como uno de esos lugares donde hablar, por ejemplo, de la planta viaria que próximamente presentará Catalá tras barajar 21 posibles opciones de movilidad en el bulevar García Lorca. “Las obras ferroviarias son competencia del Estado. El Ayuntamiento de Valencia no tiene competencias en materia ferroviaria, pero estamos ahí para trabajar, para colaborar, para asumir también una parte en la cofinanciación. Nosotros asumimos esa parte, pero no estamos dispuestos a que una sociedad de gestión se convierta en una plataforma electoral para la candidata del Partido Socialista en Valencia”, ha insistido.

Preguntado si el veto a Bernabé se extenderá en sucesivas juntas del consejo de administración de Valencia Parque Central, Caballero ha dicho que seguirán frenando la posibilidad de que “la sociedad sea un instrumento al servicio de la crispación política”. Asimismo, el portavoz ha defendido el hecho de que otros concejales como Jesús Carbonell (Movilidad) o Juan Giner (Urbanismo) sí tengan asiento, porque dentro de la sociedad están en el ejercicio de sus competencias. Por parte del Gobierno de España deben ser los cargos técnicos y directivos del Ministerio o de Adif y no la candidata del Partido Socialista en València. Para hacer oposición ya está su grupo municipal”, ha redundado.

"No sé si es algo personal"

Antes, la propia Pilar Bernabé se había mostrado sorprendida por la crisis desatada ayer, lo cual le hace preguntarse qué miedo tiene la alcaldesa de su participación en la sociedad, “como sucede en muchos consejos de administración; como ocurre en el Puerto y donde no se cuestiona que las administraciones propongan a sus miembros”. “No sé si es algo personal. Catalá se va a medir conmigo en las elecciones y se va a tener que ir preparando. Pero esto no supone ningún problema para el Gobierno, que tiene prevista la gran inversión del canal de acceso”, ha señalado la delegada del Gobierno, defendiendo de nuevo su gran apuesta por el Corredor Verde, motivo de fondo por el que se le impone el veto en el organismo público. “Necesitamos más espacio verde, es lo que quieren los vecinos. Quizás por eso se piensa que vetándome a mí puede frenar el Corredor Verde, pero yo puedo garantizar que el Gobierno trabajará por hacer las obras que le corresponden”.

Ayer, Catalá habló de seguir negociando y buscar el consenso en el consejo de administración, algo que, vista la valoración de Caballero, pasaría por tumbar el nombramiento de Bernabé. Preguntada si estaría dispuesta a dejar la vacante, la candidata socialista ha sido contundente: “Eso podría preguntarse en la época que Catalá añora, que es la del franquismo, pero en esta época no. Aquí se trata de que se respete a las instituciones y su capacidad, porque jamás se ha puesto encima de la mesa abordar si tenía que ser Martínez Mus, Javier Sendra o Jesús Carbonell, María José Catalá o los diferentes cargos del PP que forman parte de la sociedad Parque Central. No acabo de entender por qué el PP tiene la capacidad de ejercer, en un espacio de diálogo y consenso, ese veto en lugar de apelar al respeto, que es de lo que se trata la sociedad Valencia Parque Central".